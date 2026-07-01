 2026-07-01T07:36:38.002Z

Spielbericht

SV Miesbach schlägt Bezirksligist Penzberg – ohne drei Routiniers

Testspiel in Miesbach

von Thomas Spiesl · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Miesbach besiegte Penzberg im Test.
Der SV Miesbach besiegte Penzberg im Test. – Foto: Marc Marasescu

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Miesbach
FC Penzberg

Der SV Miesbach hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Die Miesbacher mussten dabei ohne Drilon Shukaj, Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann antreten.

Der SV Miesbach hat am Wochenende sein erstes Testspiel gegen den FC Penzberg aus der Bezirksliga Süd mit 3:2 gewonnen. Aufgrund der Hitze wurde das erste Match nach zwei Wochen Training auf 10 Uhr vorverlegt. Der sportliche Leiter Christian Pralas vertrat den beruflich verhinderten Coach Hans-Werner Grünwald.

Sa., 27.06.2026, 15:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
3
2
Abpfiff

„Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt, und die Jungs haben das richtig gut gemacht. Wir haben schöne Tore geschossen“, berichtet Pralas. Die Miesbacher mussten erstmals ohne ihre Routiniers Drilon Shukaj, Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann auskommen. Dafür gab Jakob Hinterseher, der in der Sommerpause vom SC Wörnsmühl gekommen war, sein Debüt.

Den Führungstreffer der Gäste konterte Florian Külbs noch vor der Pause mit dem Ausgleich. Dann zogen die Hausherren nach Toren von Riccardo Pindado und Noah Gumberger im zweiten Durchgang auf 3:1 davon, ehe die Penzberger zum 2:3 trafen. „Es war ein guter Test, und der Sieg war gut für die Moral“, urteilt Pralas. Das nächste Freundschaftsspiel der Miesbacher findet am Samstag, 11. Juli, beim SV Bad Heilbrunn statt.

SV Miesbach – FC Penzberg 3:2 (1:1) Tore: 0:1 König (41.), 1:1 Külbs (45.), 2:1 R. Pindado (68.), 3:1 Gumberger (71.), 3:2 Grgic (78.).