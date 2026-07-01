SV Miesbach schlägt Bezirksligist Penzberg – ohne drei Routiniers

Der SV Miesbach besiegte Penzberg im Test. – Foto: Marc Marasescu

Der SV Miesbach hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Die Miesbacher mussten dabei ohne Drilon Shukaj, Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann antreten.

Der SV Miesbach hat am Wochenende sein erstes Testspiel gegen den FC Penzberg aus der Bezirksliga Süd mit 3:2 gewonnen. Aufgrund der Hitze wurde das erste Match nach zwei Wochen Training auf 10 Uhr vorverlegt. Der sportliche Leiter Christian Pralas vertrat den beruflich verhinderten Coach Hans-Werner Grünwald.

„Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt, und die Jungs haben das richtig gut gemacht. Wir haben schöne Tore geschossen“, berichtet Pralas. Die Miesbacher mussten erstmals ohne ihre Routiniers Drilon Shukaj, Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann auskommen. Dafür gab Jakob Hinterseher, der in der Sommerpause vom SC Wörnsmühl gekommen war, sein Debüt.