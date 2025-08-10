SV Miesbach schießt Rosenheim ab

Der SV Miesbach feiert im dritten Spiel der Saison gegen den Sportbund Rosenheim einen 8:0-Kantersieg.

Miesbach – Unter dem Motto der Wiedergutmachung stand das Auswärtsspiel des SV Miesbach in der Bezirksliga Ost beim SB DJK Rosenheim. Daraus wurde am Ende ein munteres Scheibenschießen. Die Kreisstädter schossen den Sportbund mit sage und schreibe 8:0 ab. Die Tore teilte sich das magische Offensiv-Dreieck aus Sean Erten (zwei), Josef Sontheim (drei) und Maximilian Wiedmann (drei) untereinander auf.

„Das Ergebnis sagt ja alles. Es war eine starke Leistung gegen einen schwachen Gegner“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison. Bereits nach 40 Sekunden gingen die Gäste in Führung. Benedikt Gerr setzte sich auf der linken Außenbahn durch und legte quer auf Maximilian Wiedmann, der zum 1:0 traf. Die nach zwei Niederlagen ohnehin angeschlagenen Hausherren reagierten geschockt, die Miesbacher hingegen präsentierten sich spielfreudig und legten nach.

Josef Sontheim köpfte nach einer Flanke von Marinus Veit ein zum 2:0 und Sean Erten stellte nach Vorarbeit von Jonas Matschiner den 3:0-Pausenstand her. Zuvor hatte Keeper Michael Wiesböck bei einem Alleingang der Heimischen per Fußabwehr pariert.

Miesbacher bleiben 90 Minuten am Ball

Trotz hochsommerlicher Temperaturen und einem großen Rasenplatz schalteten die Kreisstädter nach dem Seitenwechsel keinen Gang zurück, sondern spielten weiter munter nach vorne. Erten stellte durch einen nicht unhaltbaren 25-Meter-Freistoß auf 4:0, dann stand wiederum Sontheim richtig und schob zum 5:0 ein. Das halbe Dutzend voll machte ebenfalls Sontheim, der einen Querpass von Noah Gumberger verwertete.

In der Schlussphase war wieder Wiedmann an der Reihe. Er traf nach einem Doppelpass mit Sontheim zum 7:0 und stellte wenig später mit einem Schlenzer aus 20 Metern den 8:0-Endstand her. „Es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben nicht nachgelassen, sondern den Ball laufen lassen und sind bis zum Schluss drangeblieben“, ist Grünwald rundum zufrieden.

Die Leistung und das Selbstvertrauen aus dem Kantersieg in Rosenheim gilt es für die Miesbach nun am Freitag mit zum nächsten Auswärtsspiel nach Ampfing zunehmen und dort nachzulegen.