SV Miesbach muss sich Selbstvertrauen erkämpfen

Der SV Miesbach gastiert heute Abend beim punktgleichen FC Töging. Die Miesbacher setzen vor allem auf ihre Offensivstärke, um auswärts wieder einen Sieg zu feiern.

Miesbach – Eine Minute fehlte dem SV Miesbach am vergangenen Wochenende gegen den TSV Zorneding zum ersten Heimsieg: Tief in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich zum 2:2-Endstand. „Diese Spiele haben wir in der vergangenen Saison gewonnen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Bisher fehlen uns die Kleinigkeiten, individuelle Fehler haben uns vier oder fünf Punkte gekostet. Aber die Stimmung ist weiterhin gut, und wir wollen jetzt in Töging punkten.“ Am heutigen Freitagabend ist der SV um 19.30 Uhr beim Tabellennachbarn FC Töging zu Gast.

Die Hausherren haben, genau wie die Kreisstädter, acht Punkte auf dem Konto und stehen damit knapp oberhalb der Abstiegszone. „Ein Dreier wäre für beide Seiten wichtig, um sich in Richtung Mittelfeld orientieren zu können“, sagt Grünwald.

Gegner Töging ist gut bekannt

In der vergangenen Spielzeit gewannen die Miesbacher beide Duelle. Zu Hause siegte der SV mit 3:0, in Töging war das Spiel hitzig, es gab Tumulte nach dem Schlusspfiff, wobei sich der SV mit 2:1 durchsetzte. „Wir stellen uns wieder auf ein kämpferisches Spiel ein, es wird sicher intensiv und wahrscheinlich auch wieder hektisch.“

Personell kann der Coach wieder aus dem Vollen schöpfen. Michael Wiesböck und Jonas Matschiner, die gegen Zorneding wegen Hochzeiten gefehlt hatten, stehen wieder im Aufgebot. Wiesböck steht wieder von Beginn an zwischen den Pfosten.

Für die Miesbacher spricht, dass sie auswärts antreten müssen, denn wie schon in der vergangenen Bezirksliga-Saison läuft es auch in der neuen Runde auf des Gegners Platz besser. „Mir ist es egal, wo wir die Punkte holen. Hoffen wir einfach, dass sich der Auswärtstrend fortsetzt“, sagt der Trainer. „Vielleicht liegt es auch daran, dass der Gegner zu Hause mehr in die Offensive investiert.“

Miesbach setzt auf Offensiv-Quartett

Vor dem heutigen Duell strotzen beide Teams nicht gerade vor Selbstvertrauen. Töging war stark in die Spielzeit gestartet, ging aber zuletzt viermal in Folge als Verlierer vom Platz. Die Miesbacher holten in den vergangenen beiden Spielen zwei Unentschieden, warten aber auch schon seit fünf Partien auf einen Sieg. „Wir wollen auf jeden Fall vor Töging bleiben. Ein Dreier wäre gerade für das Selbstvertrauen wichtig.“

Die Hausherren haben sich im Sommer mit Karlo Jolic aus Traunstein und Romuald Lacazette von Türkgücü München namhaft verstärkt und wollten sich nach dem knapp geschafften Klassenerhalt eigentlich weiter oben im Klassement etablieren. „Durch die Neuzugänge ist bei Töging sicher auch spielerische Linie drin“, vermutet der SV-Coach.

Die Miesbacher setzen dennoch auf die eigenen Qualitäten und wollen mit dem Offensiv-Quartett aus Josef Sontheim, Sean Erten, Drilon Shukaj und Maximilian Wiedmann mutig nach vorne spielen – und heute Abend endlich wieder einen Sieg bejubeln.