SV Miesbach muss gegen TuS Raubling gewinnen – sonst droht die Krise

Alles für den Sieg: Der SV Miesbach um Marinus Veit (in der Luft) stellt sich nach dem Unentschieden gegen Zorneding auf ein Kampfspiel in Raubling ein. – Foto: Stefan Schweihofer

Der SV Miesbach hat in vier Spieltagen nur einen Punkt geholt. Heute Abend trifft die Mannschaft auf den Tabellenletzten TuS Raubling, der noch ohne Zähler dasteht.

In der Bezirksliga Ost sind zwar erst vier Spieltage absolviert, es zeigt sich aber bereits, dass der SV Miesbach in dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen muss. Ein Punkt vom jüngsten 2:2 gegen den TSV Zorneding steht inzwischen auf der Habenseite. Umso wichtiger ist das Kellerduell beim TuS Raubling am heutigen Dienstagabend. Das Spiel beim Aufsteiger beginnt um 19.30 Uhr. Die Gegner stehen ohne Zähler auf dem letzten Tabellenplatz.

„Wir wollten aus den beiden Spielen gegen Zorneding und Raubling mindestens vier Punkte holen. Daher muss jetzt in Raubling ein Sieg her“, sagt Trainer Hans-Werner Grünwald. „Der späte Ausgleich gegen Zorneding war positiv für die Mannschaft.“

Dennoch wäre beim Heimspiel am vergangenen Samstag gegen dezimierte Zornedinger deutlich mehr drin gewesen. „Wir müssen die einfachen individuellen Fehler abstellen. Gegen Zorneding haben wir zwei geschenkte Gegentore kassiert“, sagt der SV-Trainer. „Jeder hat den Willen, es besonders gut zu machen. Aber man will manchmal auch zu viel.“

Seine Startelf wird Grünwald umstellen müssen, denn Noah Gumberger fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Er musste am Samstag vorzeitig mit Schmerzen vom Feld. „Wir haben am Freitag schon das nächste Spiel, daher werden wir kein Risiko eingehen.“ Ob sich der Flügelspieler eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss zugezogen hat, ist noch nicht geklärt.

Für Gumberger wird wohl Jakob Hinterseher in die Startelf rutschen, der aus dem Urlaub zurück ist und gegen Zorneding bereits zu einem Kurzeinsatz kam. „Er zeigt sich, hat keine Angst, mal etwas zu probieren, und hat es am Samstag auch gut gemacht“, sagt Grünwald über den Neuzugang vom SC Wörnsmühl. In guter Form zeigte sich zuletzt auch Ricardo Pindado, der gegen Zorneding einer der Aktivposten in der Offensive war. Wie lange Florian Haas noch ausfällt, ist unklar. Sonst ist der Kader der Kreisstädter bis auf die Langzeitverletzten komplett.

Die Miesbacher stellen sich heute Abend beim Aufsteiger, der zuletzt deutlich mit 1:4 gegen Aschheim unterlegen war, auf ein Kampfspiel ein. „Beiden Mannschaften steht das Wasser bis zum Hals. Wir werden uns nicht verstecken, werden nach vorn spielen und wollen drei Punkte holen.“ Zum Erfolg kommen wollen die Gäste über die Grundtugenden. „Wir werden jetzt nicht in Panik verfallen, sondern ruhig bleiben. In Raubling geht es darum, die Basics abzurufen“, fordert Grünwald. „Wir müssen über 90 Minuten die Zweikämpfe annehmen, dagegenhalten und viel Laufbereitschaft zeigen.“

Am Ende soll es mit dem ersten Saisonsieg klappen, der nicht nur gut für die Tabelle wäre, sondern der neuformierten Mannschaft auch wichtiges Selbstvertrauen geben würde. Schließlich wartet bereits am Freitag das nächste schwere Heimspiel gegen den SV Aschau am Inn, der aktuell auf Tabellenplatz zwei liegt.