SV Miesbach "mit breiter Brust" zum Topteam TSV Ampfing

Miesbach – Es scheint auch in der neuen Bezirksliga-Saison dabei zu bleiben: Auswärts ist der SV Miesbach am stärksten. Zum Auftakt siegten die Kreisstädter 3:1 in Peterskirchen, am Wochenende feierten sie einen 8:0-Erfolg in Rosenheim. Dazwischen setzte es allerdings eine 1:4-Heimniederlage gegen Aschheim. Da kommt es den Miesbachern fast schon gelegen, dass am Freitag bereits das dritte Auswärtsspiel der Saison wartet. Um 19.30 Uhr sind sie beim TSV Ampfing zu Gast.

Die Hausherren haben bislang ihre beiden Heimspiele gegen Zorneding und Ebersberg gewonnen, zwischenzeitlich jedoch in Forstinning verloren. Mindestens eine Serie wird an Maria Himmelfahrt also zu Ende gehen.

Für die Miesbacher gilt es den Schwung des 8:0-Erfolgs mitzunehmen, das Ergebnis gegen einen limitierten Gegner aber nicht überzubewerten. Gerade die Qualität ihrer Offensive haben die Miesbacher bisher unter Beweis gestellt. Viermal pro Partie traf das „magische Dreieck“ aus Sean Erten, Maximilian Wiedmann und Josef Sontheim im Schnitt pro Begegnung.

Torverhältnis spricht für den SV

Dabei fehlte in den vergangenen beiden Spielen Neuzugang Drilon Shukaj, den Trainer Hans-Werner Grünwald auch in Ampfing urlaubsbedingt ersetzen muss. Ausfallen wird zudem Michael Probst, der in Rosenheim bereits das Aufwärmen abbrechen musste. Er hat mit Adduktoren-Problemen zu kämpfen und wird wohl wieder von Benedikt Gerr vertreten. „Er hat seine Sache auf der linken Außenbahn sehr gut gemacht“, sagt Grünwald über den Neuzugang aus Warngau.

Ansonsten wird sich am Kader der Gäste nicht viel ändern. „Ampfing ist ein anderer Gegner. Sie sind mit anderen Zielen in die Saison gestartet als Rosenheim und haben sich im Sommer gut verstärkt“, weiß der SV-Coach. So waren unter anderem die Zwillinge Marcel und Alexander Spitzer vom Regionalligisten Burghausen nach Ampfing gewechselt.

SV Miesbach gewarnt, aber mit Selbstvertrauen

„Wir fahren nach dem 8:0 mit breiter Brust hin und haben in Ampfing auch vor zwei Monaten mit 3:2 gewonnen. Unser Ziel ist es, dass wir nach dem Spiel weiterhin vor ihnen in der Tabelle stehen.“ Ein Punkt ist das Minimalziel, denn das Torverhältnis spricht klar für den SV (12:5 gegenüber 6:3).

Die Miesbacher müssen sich auf einen spielerischen und offensivstarken Gegner einstellen, wollen sich aber keineswegs nur in der Defensive verschanzen. „Wir werden in der Defensive wieder mehr gefordert sein und müssen mit mehr Intensität in die Zweikämpfe gehen, aber das sind wir ja gewohnt“, sagt Grünwald. Die Kreisstädter sind gewarnt, dass ihnen kein weiterer Spaziergang wie am vergangenen Wochenende bevorsteht. „Wir wissen um ihre Stärken, aber wir kennen auch unsere Qualitäten.“