SV Miesbach kann gegen Lenggries Herbstmeisterschaft klarmachen Top-Spiel in der Kreisstadt

Miesbach – Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde haben in der Kreisliga 1 sowohl der SV Miesbach als auch der Lenggrieser SC bereits in der Tasche. Nun geht es im Spitzenspiel um die Bonuspunkte. „Wir sind bereit. Es geht um die Herbstmeisterschaft und ob wir sechs, vier oder nur zwei Punkte mitnehmen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald, der beim Heimspiel am Samstag um 14 Uhr, abgesehen von den Langzeitverletzten, aus dem Vollen schöpfen kann.