SV Miesbach ist nach drei Niederlagen Vorletzter – nur ein Tor geschossen

SV Walpertskirchen gegen SV Miesbach – Foto: Christian Riedel

Obwohl Trainer Hans-Werner Grünwald nach der Partie von einer ordentlichen Leistung sprach, blieb das Punktekonto leer. Nach drei Spielen stehen die SV-Kicker auf dem vorletzten Tabellenplatz. An diesem Samstag um 14 Uhr empfängt der SV den TSV Zorneding . Dann müssen endlich Punkte her, um nicht gleich zu Beginn der Saison im Tabellenkeller festzustecken.

Die Formkurve zeigte beim SV Miesbach in der Bezirksliga Ost zuletzt leicht nach oben. Beim SV Walpertskirchen stand es bis fünf Minuten vor Ende 1:1, zum Schluss mussten sich die Kreisstädter aber unglücklich mit 1:3 geschlagen geben.

Personell sieht es bei den Kreisstädtern, abgesehen von den Langzeitverletzten Maximilian Wiedmann und Josef Sontheim, ordentlich aus. Auch Florian Haas steht noch nicht zur Verfügung, sollte aber demnächst wieder ins Training einsteigen. Bis er wieder auf dem Platz stehen kann, dürften aber noch drei bis vier Wochen vergehen. Jakob Hinterseher ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und dürfte wieder ein Kandidat für die Startelf sein. „Er ist fit und auf jeden Fall ein Kandidat“, erklärt Trainer Hans-Werner Grünwald.

SV Miesbach zeigte sich bislang offensiv zu harmlos

Die Gäste aus Zorneding haben bis dato erst zwei Partien absolviert und nach einer Niederlage gegen den FC Langengeislingen zuletzt mit einem 1:0-Heimsieg gegen den TSV Ampfing ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch erwarten die Miesbacher ein Duell auf Augenhöhe. In der vergangenen Saison trennte man sich in Miesbach 2:2, in Zorneding musste sich der SV im Zuge der schwachen Rückrunde mit 0:2 geschlagen geben. Eine Niederlage können sich die Miesbacher dieses Mal nicht erlauben. „Zorneding ist mit uns aufgestiegen. Das ist unsere Kragenweite“, erinnert Grünwald. „Bisher waren alle vier Spiele in der Liga recht ausgeglichen.“

Vor allem nach vorn agierten die Miesbacher bislang zu harmlos. Das 1:0 in Walpertskirchen durch Sebastian Ebeling war der erste und bislang einzige Treffer der Spielzeit für den SV. „Wir müssen noch an unserem Spiel im letzten Drittel arbeiten, aber das braucht seine Zeit. Dafür wäre ein Erfolgserlebnis wichtig“, sagt der SV-Trainer. „Die Spieler sollen wieder Abschlüsse suchen, Standards nutzen und die Verantwortung nicht weiterschieben. In Walpertskirchen hat das schon besser geklappt als in den ersten beiden Spielen.“

Auf den SV warten drei Spiele binnen sechs Tagen, zwei davon daheim. Die Vorgabe ist klar: Nun müssen Punkte her – egal wie. „Wir sind nahezu komplett und wollen gegen Zorneding daheim drei Punkte holen. Es darf jetzt keine Ausreden mehr geben“, erklärt der SV-Coach. Trotz der drei Niederlagen zum Auftakt sind die Stimmung in der Miesbacher Mannschaft und der Trainingsfleiß weiterhin gut. Nun liegt es am Team, sich mit einer guten Leistung und einem Heimsieg gegen Zorneding zu belohnen. Dies würde die nächsten beiden Aufgaben etwas leichter machen und Druck vom Team nehmen.