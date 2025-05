SV Miesbach ist gegen Moosinning auf Heimsieg programmiert

Der SV Miesbach will gegen den FC Moosinning die Heimbilanz aufbessern, muss dabei aber auf Top-Stürmer Josef Sontheim verzichten.

Zwei Heimspiele und eine Auswärtspartie liegen in der Bezirksliga Ost noch vor dem SV Miesbach, ehe es in die Sommerpause geht. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Kreisstädter (5./44 Punkte) den Tabellennachbarn FC Moosinning (6./43). Ein Zähler trennt die beiden Teams im Klassement, bei einem Sieg könnten die SV-Kicker den Vorsprung auf vier Punkte vergrößern und damit ihrem Ziel einen Schritt näher kommen. „Wir wollen mindestens den fünften Platz holen, vielleicht sogar Ampfing auf Platz vier noch einmal angreifen“, stellt SV-Coach Hans-Werner Grünwald klar.

Allerdings fehlt den Hausherren dabei Top-Stürmer Josef Sontheim, der den SV am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg in Ampfing mit drei Treffern zum Sieg geschossen hatte. Sontheim musste wegen Sprunggelenkproblemen mit dem Training aussetzen und kann gegen Moosinning nicht auflaufen. Bereits im Hinspiel hatte er gefehlt, der SV das erste Aufeinandertreffen mit 0:2 verloren. Alternativen im Sturm sind bei den Miesbachern rar, möglicherweise rückt Maximilian Wiedmann um eine Position nach vorne. Auch Sean Erten, der während der Woche wieder voll trainieren konnte, wäre eine Option.

Nach dem Sieg in Ampfing gehen die Miesbacher optimistisch in die Partie. „Wir sind auf Heimsieg programmiert und wollen das Spiel auch ohne Sontheim gewinnen“, sagt Grünwald. Allerdings wird das Duell mit Moosinning sicherlich kein Selbstläufer. Die Gäste waren in der vergangenen Spielzeit erst in der zweiten Runde der Relegation zur Landesliga gescheitert und wollten eigentlich erneut um den Aufstieg mitspielen. Dass es bislang nur zu Rang sechs reicht, kann getrost als kleine Enttäuschung bezeichnet werden. „Das ist ein ordentliches Kaliber und ein richtig starker Gegner. Sie sind ein spielerisches und offensiv ausgerichtetes Team“, weiß Grünwald, der das Hinspiel krankheitsbedingt verpasst hatte.

Mit dem Einsatz seiner Schützlinge im Training während der Woche war er zufrieden, auch die Stimmung ist gut. Kein Wunder, nach einer durchwegs erfolgreichen und überraschend sorgenfreien Saison. „Wir sind alle guten Mutes und wollen auch in den restlichen drei Spielen noch einmal etwas zeigen. Dass wir nichts abschenken, haben wir spätestens mit dem Erfolg in Ampfing bewiesen“, sagt der SV-Coach.

Ein kleiner Wermutstropfen ist bislang die durchwachsene Heimbilanz mit nur 17 Zählern aus 13 Spielen. „Auswärts ist es deutlich besser gelaufen. Deshalb wollen wir unseren Fans in den letzten zwei Heimspielen noch einmal guten Fußball und möglichst den einen oder anderen Sieg bieten“, verspricht Grünwald. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf eine offensiv geprägte Partie freuen, denn beide Seiten können ohne jeglichen Druck ins Spiel gehen.

Thomas Spiesl