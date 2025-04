SV Miesbach in Ampfing: Ein Punkt pro Sontheim-Tor

Der SV Miesbach gewinnt mit 3:2 beim TSV Ampfing und freut sich über einen Punkt pro Tor von Top-Scorer Josef Sontheim.

Die Stimmung beim SV Miesbach war gelöst nach dem 3:2-Sieg beim TSV Ampfing in der Bezirksliga Ost. Entsprechend war auch Trainer Hans-Werner Grünwald zum Scherzen aufgelegt: „Einen Punkt pro Tor von Josef Sontheim“ habe seine Mannschaft mitgenommen. In der Tat war es einmal mehr der Top-Torjäger der Bezirksliga, der mit seinen Treffern 28 bis 30 den Kreisstädtern einen Auswärtssieg bescherte. Das Resultat klingt dabei enger, als es der Spielverlauf war, denn die Miesbacher führten ab der 33. Minute über weite Strecken mit zwei Toren Vorsprung. „Von den Spielanteilen her war die Partie ausgeglichen, aber wir waren vor dem Tor einfach effektiver.“

Die Gäste hatten sich vorgenommen, im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Dorfenwieder mehr über das spielerische Element nach vorne zu kommen, was über weite Strecken auch gut gelang. Nach gut zehn Minuten gingen sie in Führung. Florian Stoib unterband einen Querpass der Heimischen und leitete das Leder per Kopf weiter in den freien Raum. Sontheim schnappte sich die Kugel und schob nach seinem Sololauf zum 1:0 ein. Nach zwei eher harmlosen Abschlussversuchen der Ampfinger, die das Tor verfehlten, feierte Sontheim seinen zweiten Treffer. Dieses Mal wurde der Angreifer von Maximilian Wiedmann geschickt. Im ersten Versuch scheiterte er noch am Keeper, ehe er den Abpraller ins leere Tor bugsierte. Die beste Chance der Hausherren parierte SV-Keeper Michael Wiesböck kurz vor der Pause bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze.

„Nach der Pause haben wir uns eher aufs Kontern konzentriert und hinten kaum etwas zugelassen“, berichtete Grünwald. Zehn Minuten vor Schluss fiel in einer chancenarmen zweiten Hälfte nach einer Ecke das 1:2, als Wiesböck behindert wurde, der Schiedsrichter aber weiterlaufen ließ. Für wenige Minuten mussten die Miesbacher um den Dreier zittern, ehe der sehr aktive Fabian Bauer den Ball eroberte und Sontheim auf die Reise schickte, der mit seinem dritten Treffer alles klarmachte. Dass Ampfing in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem 25-Meter-Kracher im Nachschuss noch zum 2:3 kam, hatte nur noch statistischen Wert. Direkt nach dem Anstoß war die Partie beendet. „Jeder Spieler war mit vollem Engagement dabei. Es war vom Läuferischen und vom Einsatz her eine Top-Leistung und auch spielerisch eine deutliche Steigerung. Jetzt sind wir an Ampfing dran und wollen sie noch überholen“, sagte Grünwald.

Thomas Spiesl