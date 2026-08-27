SV Miesbach II startet mit 5:2 gegen SG Tegernseer Tal in die Saison

– Foto: Birgit Schmideder

Die Miesbacher Reserve gewinnt ihr erstes Heimspiel deutlich. Der SC Wall kassiert dagegen in der 95. Minute den Ausgleich zum 1:1.

SV Miesbach II – SG Tegernseer Tal 5:2 (2:1) Tore: 1:0 Scherer (3.), 2:0 Waizmann (15.), 2:1 Fülep (30.), 3:1 Waizmann (61.), 4:1 Nüßlein (80.), 5:1 Külbs (84.), 5:2 Fülep (90.). Einen positiven Saisonstart legte die Miesbacher Bezirksligareserve im ersten Heimspiel der Saison gegen die SG Tegernseer Tal hin. Die Hausherren hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und bestimmten das Spiel.

Die Miesbacher Reserve startete am Dienstagabend mit einem Auftaktsieg in die neue Spielzeit. Der SC Wall verspielte abermals drei Punkte nach einer Führung.

Bereits nach einer Viertelstunde stand es durch zwei Tore nach starken Kombinationen 2:0. Auch die Gäste setzten durch Konter immer wieder Nadelstiche nach vorne. So ging es mit einem leistungsgerechten 2:1 in die Pause.

„Die zweite Halbzeit war von uns dominant, souverän und super gespielt“, lobt SV-Coach Markus Weinbacher. Mit dem anhaltenden Druck sei den Tegernseern die Luft ausgegangen. Die Kreisstädter machten das Ergebnis durch die Tore von Benedikt Waizmann, Lukas Nüßlein und Florian Külbs deutlich. Ein sehenswerter Fernschuss von SG-Stürmer Zsombor Fülep direkt ins Kreuzeck kam für die Gäste zu spät.

SC Wall – SG Reisach 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Meßmer (61.), 1:1 Fichtner (90. +5.). Eine starke Reaktion zeigte der SC Wall auf die unglückliche 2:3-Niederlage in Tölz. Dennoch brachten die Waller im Duell mit der SG Reisach eine Führung nicht über die Zeit. „Es war schade, weil das Gegentor in der letzten Aktion gefallen ist“, hadert SC-Coach Ethem Perovic. Dennoch sei ein Unentschieden das gerechte Ergebnis für eine ausgeglichene Partie gewesen.