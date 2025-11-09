SV Miesbach holt Remis im Spitzenspiel gegen den FC Aschheim

Nach einem Platzverweis für Aschheim und späten Ausgleich durch Elfmeter sichert sich der SV Miesbach einen Punkt im Auswärtsspiel.

Miesbach – Einen Zähler nahm der SV Miesbach vom Bezirksliga-Spitzenspiel beim FC Aschheim mit nach Hause. Die Hausherren spielten nach einem frühen Platzverweis gegen ihren Keeper über 80 Minuten in Unterzahl, führten dennoch lange mit 1:0. In der Schlussphase sicherte Josef Sontheim den Miesbachern mit einem Elfmeter noch einen Zähler.

„Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Man hat die Aschheimer Unterzahl nicht gemerkt, sie sind defensiv bombensicher gestanden“, berichtet SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Aber auch wir haben es hinten gut gemacht und nehmen den Punkt gerne mit.“ Ein Sonderlob verdienten sich die Innenverteidiger Marinus Veit und Michael Probst.

Den ersten Aufreger gab es bereits nach neun Minuten: Florian Haas steckte durch auf Josef Sontheim, der den Keeper umspielte und von diesem gelegt wurde. Die Folgen waren ein Platzverweis wegen Notbremse und ein Freistoß für die Gäste. Der eingewechselte Keeper, die nominelle Nummer eins, die aber wegen einer Erkältung auf der Bank saß, parierte den Versuch von Drilon Shukaj stark. „Das war aber auch unsere einzige Chance in der ersten Halbzeit“, sagt Grünwald weiter.

Die Ascheimer kompensierten ihre Unterzahl fortan durch ihre technischen Qualitäten und sicheres Passspiel. Die Teams rieben sich in zahlreichen Zweikämpfen zwischen den beiden Strafräumen auf. Zwingende Chancen gab es bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht. Dann fiel das 1:0. Die Miesbacher klärten einen Freistoß der Hausherren, köpften sich dabei aber selbst an. Alexander Gschwend setzte zum Fallrückzieher an, und der Ball senkte sich über die Miesbacher Defensive hinweg ins Netz. „Der Zeitpunkt des Gegentreffers war suboptimal. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen, allerdings ohne uns größere Chancen zu erspielen.“

Nach einer Stunde hielt SV-Keeper Michael Wiesböck die Gäste mit einer Glanzparade im Spiel. Zehn Minuten vor Schluss fiel der Ausgleich, nachdem die Miesbacher nach einigen Auswechslungen auf eine Dreierkette umgestellt und die Offensive intensiviert hatten. Der eingewechselte Robert Mündl steckte den Ball durch hinter die Kette der Gastgeber, Sontheim erlief den Ball und wurde vom übermotivierten Aschheimer Keeper am Rande des Strafraums gelegt. Den Strafstoß verwandelte Sontheim zum 1:1, der Torwart war noch dran, der Ball aber scharf genug getreten.

Kurz darauf hätten die Miesbacher das Spiel auf den Kopf stellen können. Doch Haas scheiterte nach einer Flanke von Sontheim aus spitzem Winkel am Keeper, sodass es beim Unentschieden blieb. „Das wäre auch zu viel des Guten gewesen“, meint Grünwald.