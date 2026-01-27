Der SV Miesbach startet mit der Vorbereitung. – Foto: Andreas Heilmaier/FuPa

SV Miesbach formuliert klares Ziel für die Rückrunde Fußball-Bezirksliga Ost

Der SV Miesbach bereitet sich auf die Rückrunde vor. Trotz Winter ermöglicht der Kunstrasen optimales Training auf heimischem Platz.

Seit Anfang vergangener Woche stehen die Fußballer des SV Miesbach wieder auf dem Platz. Die Hinrunde in der Bezirksliga Ost hatten die Kreisstädter auf einem ordentlichen fünften Rang abgeschlossen. Nun bereiten sie sich auf die Rückrunde vor, die am Samstag, 7. März, mit dem Heimspiel gegen den TSV Ampfing startet. Trotz der winterlichen Bedingungen finden die Kreisstädter auf der Senator-Voigt-Anlage gute Bedingungen vor. „Wir konnten trotz der Temperaturen und der eisigen Verhältnisse ordentlich trainieren“, lobt der Sportliche Leiter Christian Pralas die Vorteile des Miesbacher Kunstrasens.

Die Teilnahme am Spinnradl-Cup des TSV Schliersee am Samstag, bei dem der SV den dritten Platz belegte, diente eher dem Spaß und Teambuilding. Einen Tag später wartete bereits das erste Testspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen aus der Bezirksliga Süd. Dabei mussten sich die Kreisstädter mit 2:4 geschlagen geben. Der SV lag zur Pause mit 0:2 zurück, im zweiten Durchgang trafen Sean Erten und Florian Haas für die Hausherren. „Es war ein guter erster Test gegen eine spielstarke Mannschaft“, berichtet Pralas. „Es läuft noch nicht ganz reibungslos, aber das ist normal. Wir waren 19 Spieler, und jeder hat seine Einsatzzeit bekommen.“ Bis auf die Partie beim FC Penzberg (21. Februar) finden alle weiteren vier Vorbereitungsspiele in Miesbach statt und werden je nach Witterungsverhältnissen größtenteils auf Kunstrasen ausgetragen. Am Sonntag, 1. Februar, treffen die SV-Kicker auf den SV Ohlstadt. Vom 9. bis 14. März absolviert der SV sein jährliches Trainingslager im kroatischen Medulin.