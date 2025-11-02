SV Miesbach feiert klaren Heimsieg gegen Peterskirchen

Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Tabellennachbarn rückt der SV Miesbach auf Rang vier und feiert den dritten Heimsieg in Folge.

Miesbach – Peterskirchen kann der SV Miesbach einfach. Auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage feierten die Kreisstädter am Sonntag gegen den Tabellennachbarn einen verdienten 3:0-Heimsieg und schoben sich damit auf den vierten Platz der Bezirksliga Ost nach vorne. „Der Gegner liegt uns einfach, das war jetzt der vierte Sieg im vierten Spiel“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Die Hausherren gingen mit relativ komplettem Kader ins Spiel und hatten gegen sehr defensiv eingestellte Gäste von Beginn an klare spielerische Vorteile. „Die Partie hat sich fast nur in einer Hälfte abgespielt. Wir sind geduldig geblieben“, berichtet Grünwald. Die ersten Möglichkeiten ließen die Hausherren aber noch liegen. Der Abschluss von Drilon Shukaj verfehlte das Tor, und gegen den Abschluss von Riccardo Pindado parierte der Gästekeeper.

Beim einzigen Torschuss der Gäste durch einen direkten Freistoß hielt SV-Keeper Michael Wiesböck stark. Mit dem Pausenpfiff gingen die Miesbacher noch in Führung. Maximilian Gumberger schickte Noah Gumberger, und dessen Flanke versenkte Josef Sontheim in den Maschen. „Das Tor war sehr wichtig, weil von Peterskirchen nach der Pause mehr kommen musste.“

So ergaben sich dann mehr Räume für die quirlige Miesbacher Offensive. Nach einer knappen Stunde legte Shukaj das 2:0 nach. Florian Haas schickte Riccardo Pindado auf die Reise, dieser legte zurück ins Zentrum und Shukaj verwandelte zum 2:0.

Eine Viertelstunde vor Ende versäumte es Shukaj, den Sack vorzeitig zuzumachen, als er am Gästekeeper scheiterte. Im direkten Gegenzug hatte Peterskirchen seine beste Torchance. Doch Wiesböck war erneut zur Stelle und hielt sein Tor sauber. So konnten die Miesbacher das Ergebnis verwalten und ließen nichts mehr anbrennen.

Der dritte Treffer fiel dann erst in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Benjamin Kram setzte sich auf dem rechten Flügel durch, und Sontheim vollendete im Zentrum zum 3:0-Endstand.

„Wir hatten fast 80 Prozent Spielanteile und die deutlich besseren Chancen, daher war der Sieg auch verdient“, war Grünwald nach dem dritten Heimsieg in Folge rundum zufrieden. „Das 1:0 war der Dosenöffner, nach der Pause haben wir es gut ausgespielt. Besonders in der Defensive sind wir sehr gut gestanden und haben fast nichts zugelassen.“