SV Mesum: Langenstroer macht noch bis 2024 weiter Staffel 1-Westfalenligist SV Mesum hat alle Trainerpersonalien für die kommende Saison festgezurrt.

An seiner Seite steht weiterhin Co-Trainer Markus Heckmann. Außerdem wird der aktuelle Reserve-Coach Pascal "Paschi" Wilmes (29) zum zweiten gleichberechtigen Co-Trainer im Sommer. Alle drei verfügen über die B-Lizenz. So könnten Heckmann/Wilmes auch bereits eine Lösung ab 2024 sein.

Athletiktrainer Sascha Guetat bleibt ebenfalls an Bord, die Zukunft von Torwarttrainer Philipp Verheyden ist dagegen noch offen.

Sportlich läuft für den Stadtteilverein aus Rheine alles auf eine vierte Saison in Folge in der Westfalenliga hinaus. Insgesamt wäre es die erst sechste in der Vereinsgeschichte. In den letzten Jahren konnte stets eine Platzierung im oberen Tabellendrittel erreicht werden. Auch aktuell ist es Platz 5.