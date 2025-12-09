SV Mesum bindet Coach Pascal Wilmes – erster Sommertransfer steht fest

"Es war relativ schnell klar, dass wir mit Paschi weitermachen wollen“, erklärt Mesums Sportlicher Leiter Steffen Schmidt dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de". "Wir haben eine top Entwicklung genommen – bei einzelnen Spielern und bei der gesamten Mannschaft, sodass wir sagen können, dass wir nicht unberechtigt auf Platz drei stehen. Ich kann mir aktuell keinen besseren Trainer in Mesum vorstellen!" Nach der Verlängerung mit Wilmes ist Mesum aufgrund des Kantersiegs von RW Maaslingen beim FC Nordkirchen (6:0) zwar auf Platz vier verdrängt worden, trotzdem dürfte sich am Fazit Schmidts zur Winterpause nicht viel geändert haben. Nur vier Punkte Abstand sind es auf Tabellenführer Westfalia Kinderhaus, der auch noch eine Partie mehr absolviert hat.

Pascal Wilmes steht seit Sommer 2024 als Chefcoach an der Seitenlinie des SVM. Zuvor wirkte er jahrelang erfolgreich als Trainer der zweiten Mannschaft, die er aus der Kreisliga B in die Bezirksliga führte, ehe er für ein Jahr als Co-Trainer unter Marcel Langenstroer arbeitete. Die kommende Saison wird für Wilmes das 20. Trainerjahr, schon als Jugendlicher übernahm er eine Juniorenmannschaft der Mesumer. Ein wenig Bedenkzeit hat der 32-Jährige allerdings gebraucht, im März erwartet Wilmes ein Kind. "Ein bisschen Überzeugungsarbeit" sei nötig gewesen, gesteht Schmidt ein, "vor allem bei seiner Frau". Und das offenbar erfolgreich. "Wer mich kennt, der weiß: Ich bin ein bisschen besessen", so Wilmes, für den vor allem die zwischenmenschliche Komponente im Hassenbrock passt. "Das ist eine Mannschaft, mit der kannst du Spaß haben und zwischenmenschlich agieren wie mit einer Kreisliga-Mannschaft. Es macht Bock, mit ihr zu arbeiten – in den Spielen, im Training, auf Mannschaftsabenden. Ich fahre gerne zum Platz, freue mich drauf."