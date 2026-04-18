SV Meppen zittert sich zum Sieg, Altona feiert Tobinski-Dreierpack

In der Regionalliga Nord boten die heutigen Partien am 30. Spieltag Fußball-Dramatik in ihrer reinsten Form. Während der Spitzenreiter seine Nervenstärke unter Beweis stellen musste, stemmten sich die Teams im Tabellenkeller mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg. Es war ein Tag der späten Entscheidungen und individuellen Glanzleistungen, der die Tabellenkonstellation sowohl an der Spitze als auch am Ende des Tableaus weiter zuspitzte und die Fans emotional forderte.
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In der Hannoversahen 543 Zuschauer ein intensives Duell, in dem der Tabellenzweite seine Ambitionen untermauerte. Die Gäste vom SV Drochtersen/Assel starteten konzentriert gegen Hannover 96 II. Den Anfang machte Matti Steinmann, der in der 20. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Die Gäste blieben am Drücker und bauten die Führung durch Miguel Coimbra Fernandes in der 35. Minute auf 0:2 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Tom Hobrecht in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen der Hannoveraner in der zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Ergebnis.
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8565 Zuschauer erlebten eine emotionale Achterbahnfahrt. Der SV Meppen tat sich gegen einen defensivstarken SC Weiche Flensburg 08 lange Zeit schwer und geriet zunächst in Rückstand, als Torben Marten in der 24. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Der Spitzenreiter bewies jedoch einen langen Atem und drängte in der Schlussphase vehement auf die Wende. In der 78. Minute gelang Julian Ulbricht der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Simon Engelmann in der 89. Minute eiskalt zu und traf zum 2:1-Endstand.
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Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und dem TuS Blau-Weiß Lohne. Die Hauptrolle spielte dabei Altonas Torjäger, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst brachte Rasmus Tobinski die Hausherren in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 52. Minute der Ausgleich zum 1:1, bevor Luke Schierenbeck in der 63. Minute das Spiel zugunsten der Lohner auf 1:2 drehte. Altona zeigte jedoch eine beeindruckende Moral: Erneut war es Rasmus Tobinski, der in der 68. Minute zum 2:2 ausglich. In der dramatischen Schlussminute krönte Rasmus Tobinski seine Leistung in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:2-Sieg.
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Eine einseitige Angelegenheit bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SSV Jeddeloh und des HSC Hannover zu sehen. Die Gastgeber ließen von der ersten Sekunde an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 2. Minute erzielte Pascal Steinwender das frühe 1:0. Nach der Pause schraubte Jeddeloh das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe: Tobias Bothe traf in der 50. Minute zum 2:0, bevor Ibrahim Touray in der 63. Minute auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte Tom Gaida in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.
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Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 2:0. Für den VfB Lübeck ist also nicht nur die lokale Rivalität ein Thema, sondern auch die Chance auf Revanche. Phönix wiederum kann mit einem Auswärtssieg den Vorsprung ausbauen und ein direktes Zeichen in der Stadt setzen. Diese Partie lebt von ihrer Geschichte im Kleinen: zwei Nachbarn, zwei Ambitionen, eine Bühne, auf der die Tabelle fast nur der Hintergrund für die Emotion ist.
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Das Hinspiel gewann Werder II klar mit 3:0. Nun aber reist der Bremer SV mit der Chance an, diese Rechnung zu korrigieren. Für Werder II geht es darum, nach dem schweren Rückschlag in Emden sofort wieder Haltung zu zeigen. Für den Bremer SV geht es um Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Zwischen Nachbarschaft, Lokalstolz und Formfragen entsteht hier eine Partie, die kaum kühl zu betrachten ist.
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Das Hinspiel gewann Norderstedt mit 4:2. Das dürfte den Gastgebern Mut machen, denn in der Tabelle ist die Lage prekär. Schöningen kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren entscheidenden Schritt weg von den tiefsten Abstiegsnöten machen. Für Norderstedt wäre ein Dreier dagegen ein Befreiungsschlag. Solche Spiele haben oft eine besondere Härte, weil jeder Fehler und jeder gewonnene Zweikampf plötzlich viel größer wirkt als sonst.
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Das Hinspiel endete 1:1. Für Oldenburg ist diese Partie die Chance, den Lauf fortzusetzen und im oberen Rennen weiter Druck zu machen. St. Pauli II braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und hat mit dem Auswärtssieg in Emden gezeigt, dass die Mannschaft noch lebt. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: ein Aufstiegsaspirant gegen einen Gegner, der längst um seine Zukunft kämpft.
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Das Hinspiel gewann der HSV II spektakulär mit 4:3 in Emden. Allein dieses Ergebnis verspricht erneut eine intensive Begegnung. Die Hamburger wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen, Emden nach dem starken Auftritt unter der Woche nachlegen. Dieses Duell trägt damit vieles in sich: Formschwankungen, Offensivpotenzial und die Frage, welche Version der Gäste diesmal auf den Platz kommt. Genau das macht es so spannend.
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