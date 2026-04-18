SV Meppen zittert sich zum Sieg, Altona feiert Tobinski-Dreierpack

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In der Regionalliga Nord boten die heutigen Partien am 30. Spieltag Fußball-Dramatik in ihrer reinsten Form. Während der Spitzenreiter seine Nervenstärke unter Beweis stellen musste, stemmten sich die Teams im Tabellenkeller mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg. Es war ein Tag der späten Entscheidungen und individuellen Glanzleistungen, der die Tabellenkonstellation sowohl an der Spitze als auch am Ende des Tableaus weiter zuspitzte und die Fans emotional forderte.

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In der Hannoversahen 543 Zuschauer ein intensives Duell, in dem der Tabellenzweite seine Ambitionen untermauerte. Die Gäste vom SV Drochtersen/Assel starteten konzentriert gegen Hannover 96 II. Den Anfang machte Matti Steinmann, der in der 20. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Die Gäste blieben am Drücker und bauten die Führung durch Miguel Coimbra Fernandes in der 35. Minute auf 0:2 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Tom Hobrecht in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen der Hannoveraner in der zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Ergebnis. ---

8565 Zuschauer erlebten eine emotionale Achterbahnfahrt. Der SV Meppen tat sich gegen einen defensivstarken SC Weiche Flensburg 08 lange Zeit schwer und geriet zunächst in Rückstand, als Torben Marten in der 24. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Der Spitzenreiter bewies jedoch einen langen Atem und drängte in der Schlussphase vehement auf die Wende. In der 78. Minute gelang Julian Ulbricht der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Simon Engelmann in der 89. Minute eiskalt zu und traf zum 2:1-Endstand. ---

Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und dem TuS Blau-Weiß Lohne. Die Hauptrolle spielte dabei Altonas Torjäger, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst brachte Rasmus Tobinski die Hausherren in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 52. Minute der Ausgleich zum 1:1, bevor Luke Schierenbeck in der 63. Minute das Spiel zugunsten der Lohner auf 1:2 drehte. Altona zeigte jedoch eine beeindruckende Moral: Erneut war es Rasmus Tobinski, der in der 68. Minute zum 2:2 ausglich. In der dramatischen Schlussminute krönte Rasmus Tobinski seine Leistung in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:2-Sieg. ---

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SSV Jeddeloh und des HSC Hannover zu sehen. Die Gastgeber ließen von der ersten Sekunde an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 2. Minute erzielte Pascal Steinwender das frühe 1:0. Nach der Pause schraubte Jeddeloh das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe: Tobias Bothe traf in der 50. Minute zum 2:0, bevor Ibrahim Touray in der 63. Minute auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte Tom Gaida in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---



Das Stadtduell zwischen VfB Lübeck und 1. FC Phönix Lübeck trägt seine eigene Wucht in sich. VfB Lübeck steht mit 37 Punkten auf Rang neun und kam zuletzt zu einem 1:1 gegen Werder Bremen II. Phönix Lübeck verlor 0:2 gegen Hannover 96 II und hat als Achter 41 Punkte. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld eng beieinander, und genau deshalb kann dieses Derby zusätzliche Brisanz entfachen. Das Stadtduell zwischen VfB Lübeck und 1. FC Phönix Lübeck trägt seine eigene Wucht in sich. VfB Lübeck steht mit 37 Punkten auf Rang neun und kam zuletzt zu einem 1:1 gegen Werder Bremen II. Phönix Lübeck verlor 0:2 gegen Hannover 96 II und hat als Achter 41 Punkte. Beide Teams sind im Tabellenmittelfeld eng beieinander, und genau deshalb kann dieses Derby zusätzliche Brisanz entfachen. Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 2:0. Für den VfB Lübeck ist also nicht nur die lokale Rivalität ein Thema, sondern auch die Chance auf Revanche. Phönix wiederum kann mit einem Auswärtssieg den Vorsprung ausbauen und ein direktes Zeichen in der Stadt setzen. Diese Partie lebt von ihrer Geschichte im Kleinen: zwei Nachbarn, zwei Ambitionen, eine Bühne, auf der die Tabelle fast nur der Hintergrund für die Emotion ist. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II Bremer SV Bremer SV 14:00 PUSH



Ein Bremer Duell unter Hochspannung: SV Werder Bremen II ist mit 34 Punkten Zwölfter, verlor unter der Woche in Emden aber deutlich 0:4. Bremer SV steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und holte zuletzt ein 0:0 bei Weiche Flensburg 08. Die Gäste bringen damit die stabilere Ausgangslage mit, doch ein Derby folgt selten reinen Tabellenlogiken. Genau deshalb steckt in diesem Spiel ein besonderer Reiz. Ein Bremer Duell unter Hochspannung: SV Werder Bremen II ist mit 34 Punkten Zwölfter, verlor unter der Woche in Emden aber deutlich 0:4. Bremer SV steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und holte zuletzt ein 0:0 bei Weiche Flensburg 08. Die Gäste bringen damit die stabilere Ausgangslage mit, doch ein Derby folgt selten reinen Tabellenlogiken. Genau deshalb steckt in diesem Spiel ein besonderer Reiz. Das Hinspiel gewann Werder II klar mit 3:0. Nun aber reist der Bremer SV mit der Chance an, diese Rechnung zu korrigieren. Für Werder II geht es darum, nach dem schweren Rückschlag in Emden sofort wieder Haltung zu zeigen. Für den Bremer SV geht es um Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Zwischen Nachbarschaft, Lokalstolz und Formfragen entsteht hier eine Partie, die kaum kühl zu betrachten ist. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH



FC Eintracht Norderstedt steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 1:2 gegen den Hamburger SV II. FSV Schöningen sammelte dagegen in kurzer Zeit vier Punkte: erst das 3:2 gegen Altona 93, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen Blau-Weiß Lohne. Mit 33 Punkten haben sich die Gäste etwas Luft verschafft, doch Sicherheit bedeutet das noch lange nicht. Dieses Spiel riecht nach direktem Überlebenskampf. FC Eintracht Norderstedt steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 1:2 gegen den Hamburger SV II. FSV Schöningen sammelte dagegen in kurzer Zeit vier Punkte: erst das 3:2 gegen Altona 93, dann das 1:1 im Nachholspiel gegen Blau-Weiß Lohne. Mit 33 Punkten haben sich die Gäste etwas Luft verschafft, doch Sicherheit bedeutet das noch lange nicht. Dieses Spiel riecht nach direktem Überlebenskampf. Das Hinspiel gewann Norderstedt mit 4:2. Das dürfte den Gastgebern Mut machen, denn in der Tabelle ist die Lage prekär. Schöningen kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren entscheidenden Schritt weg von den tiefsten Abstiegsnöten machen. Für Norderstedt wäre ein Dreier dagegen ein Befreiungsschlag. Solche Spiele haben oft eine besondere Härte, weil jeder Fehler und jeder gewonnene Zweikampf plötzlich viel größer wirkt als sonst. ---



VfB Oldenburg ist eines der Teams der Stunde. Nach dem 3:1 bei Drochtersen/Assel und dem 4:0 im Nachholspiel bei Altona 93 steht die Mannschaft mit 59 Punkten auf Rang drei und klopft mit Macht an die Spitze an. FC St. Pauli II gewann zuletzt 1:0 bei Kickers Emden und steht mit 22 Punkten auf Platz 16. Der Tabellenabstand ist groß, der Druck auf beide Seiten aber enorm. VfB Oldenburg ist eines der Teams der Stunde. Nach dem 3:1 bei Drochtersen/Assel und dem 4:0 im Nachholspiel bei Altona 93 steht die Mannschaft mit 59 Punkten auf Rang drei und klopft mit Macht an die Spitze an. FC St. Pauli II gewann zuletzt 1:0 bei Kickers Emden und steht mit 22 Punkten auf Platz 16. Der Tabellenabstand ist groß, der Druck auf beide Seiten aber enorm. Das Hinspiel endete 1:1. Für Oldenburg ist diese Partie die Chance, den Lauf fortzusetzen und im oberen Rennen weiter Druck zu machen. St. Pauli II braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und hat mit dem Auswärtssieg in Emden gezeigt, dass die Mannschaft noch lebt. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: ein Aufstiegsaspirant gegen einen Gegner, der längst um seine Zukunft kämpft. ---



Hamburger SV II gewann zuletzt 2:1 in Norderstedt und steht mit 43 Punkten auf Rang sechs. BSV Kickers Emden erlebte binnen weniger Tage zwei völlig gegensätzliche Gesichter: erst das 0:1 gegen St. Pauli II, dann das beeindruckende 4:0 im Nachholspiel gegen Werder Bremen II. Mit 35 Punkten rangiert Emden auf Platz elf, hat aber gezeigt, dass diese Mannschaft jederzeit für starke Ausschläge gut ist. Hamburger SV II gewann zuletzt 2:1 in Norderstedt und steht mit 43 Punkten auf Rang sechs. BSV Kickers Emden erlebte binnen weniger Tage zwei völlig gegensätzliche Gesichter: erst das 0:1 gegen St. Pauli II, dann das beeindruckende 4:0 im Nachholspiel gegen Werder Bremen II. Mit 35 Punkten rangiert Emden auf Platz elf, hat aber gezeigt, dass diese Mannschaft jederzeit für starke Ausschläge gut ist. Das Hinspiel gewann der HSV II spektakulär mit 4:3 in Emden. Allein dieses Ergebnis verspricht erneut eine intensive Begegnung. Die Hamburger wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen, Emden nach dem starken Auftritt unter der Woche nachlegen. Dieses Duell trägt damit vieles in sich: Formschwankungen, Offensivpotenzial und die Frage, welche Version der Gäste diesmal auf den Platz kommt. Genau das macht es so spannend.