SV Meppen zieht in die DFB-Pokal-Hauptrunde ein Die Emsländerinnen gewinnen die Qualifikationsrunde beim FC St. Pauli mit 1:0 von red · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der SV Meppen hat seinen gelungenen Saisonstart fortgesetzt und den Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals geschafft. In der Qualifikationsrunde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger beim FC St. Pauli mit 1:0 (0:0) durch. Vor 1063 Zuschauern in Hamburg sorgte Genesys Castrellon in der 77. Minute für die Entscheidung.

Die Meppenerinnen übernahmen von Beginn an die Initiative und bestimmten über weite Strecken das Geschehen. Immer wieder gelang es dem SVM, sich bis ins letzte Drittel vorzuarbeiten. Dort fehlte zunächst jedoch die notwendige Konsequenz, um die Überlegenheit in einen Treffer umzumünzen. Einige aussichtsreiche Situationen ergaben sich dennoch. Bis zur Pause blieb die Begegnung allerdings torlos. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug“, sagte Börger nach der Partie.

Castrellon erlöst den SVM Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meppen den Druck und drängte zunehmend auf die Führung. Die Gäste mussten sich allerdings bis zur Schlussviertelstunde gedulden, ehe die Bemühungen belohnt wurden. In der 77. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor. Nach einem Schuss von Bente Bode landete der Ball bei Castrellon, die den Nachschuss verwertete und den SVM mit 1:0 in Führung brachte.