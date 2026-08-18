SV Meppen zieht in die DFB-Pokal-Hauptrunde ein

Der SV Meppen hat seinen gelungenen Saisonstart fortgesetzt und den Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals geschafft. In der Qualifikationsrunde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Katharina Börger beim FC St. Pauli mit 1:0 (0:0) durch. Vor 1063 Zuschauern in Hamburg sorgte Genesys Castrellon in der 77. Minute für die Entscheidung.
Die Meppenerinnen übernahmen von Beginn an die Initiative und bestimmten über weite Strecken das Geschehen. Immer wieder gelang es dem SVM, sich bis ins letzte Drittel vorzuarbeiten. Dort fehlte zunächst jedoch die notwendige Konsequenz, um die Überlegenheit in einen Treffer umzumünzen.
Einige aussichtsreiche Situationen ergaben sich dennoch. Bis zur Pause blieb die Begegnung allerdings torlos. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug“, sagte Börger nach der Partie.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meppen den Druck und drängte zunehmend auf die Führung. Die Gäste mussten sich allerdings bis zur Schlussviertelstunde gedulden, ehe die Bemühungen belohnt wurden.
In der 77. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor. Nach einem Schuss von Bente Bode landete der Ball bei Castrellon, die den Nachschuss verwertete und den SVM mit 1:0 in Führung brachte.
In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Emsländerinnen den Vorsprung konzentriert und ließen den Gastgeberinnen keine Gelegenheit mehr zum Ausgleich. Damit war der Einzug in die nächste Pokalrunde perfekt.
Für den SV Meppen ist der Erfolg in Hamburg der dritte Pflichtspielsieg in Serie. Nach den beiden Siegen zum Auftakt der 2. Frauen-Bundesliga gegen die SG 99 Andernach und die TSG Hoffenheim II blieb die Mannschaft auch im DFB-Pokal erfolgreich.
„Drei Spiele in Serie gewonnen. Wir sind super happy mit unserem Saisonstart“, bilanzierte Börger. Zugleich hob die Trainerin die defensive Stabilität ihrer Mannschaft hervor: „Wir haben insgesamt wenig zugelassen und freuen uns nun auf die nächste Aufgabe im DFB-Pokal.“
Mit dem Sieg beim FC St. Pauli hat sich der SV Meppen damit nicht nur für die Hauptrunde qualifiziert, sondern seinen positiven Start in die neue Saison weiter bestätigt.