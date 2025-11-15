SV Meppen zerlegt VfB Lübeck – VfB Oldenburg zurück an der Spitze

Die heutige Fortsetzung des 19. Spieltags der Regionalliga Nord bot Emotionen, Tore und klare Ansagen im Titelrennen. Während der VfB Oldenburg mit einem Heimsieg gegen Norderstedt an die Tabellenspitze zurückkehrte, feierte der SV Meppen einen Kantersieg in Lübeck. Weiche Flensburg überzeugte mit Offensivkraft, und Lohne sorgte für eine Überraschung gegen Phönix Lübeck.

Die Partie nahm spät Fahrt auf: In der 42. Minute brachte Allah Aid Hamid die Gäste in Führung und sorgte für die knappe Halbzeitführung des Tabellenführers. Nach dem Seitenwechsel glich David Schiller in der 58. Minute zum 1:1 aus. Drochtersen schlug jedoch schnell zurück – nur sieben Minuten später traf Nikola Serra zum 2:1 für die Gäste. Emden blieb trotz des Rückstands mutig und wurde spät belohnt. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Tido Steffens einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

– Foto: Imago Images

---

Vor 914 Zuschauern startete Flensburg furios. Ibrahim Bashiru Ali traf in der 8. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang Cimo Röcker in der 43. Minute der Ausgleich für Bremen II. In der Schlussphase entschied Flensburg die Partie: Marcel Cornils traf in der 82. Minute zur erneuten Führung, Obinna Iloka erhöhte in der 87. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte erneut Marcel Cornils mit seinem zweiten Treffer (90.+4) für den 4:1-Endstand. ---

Vor 3690 Zuschauern erlebte der VfB Lübeck einen bitteren Nachmittag. Mika Harald Stuhlmacher brachte die Gäste aus Meppen in der 7. Minute früh in Führung, ehe Julian Ulbricht in der 28. Minute nachlegte. Oliver Schmitt erzielte in der 35. Minute das 3:0. Kurz vor der Pause verkürzte Antonio Verinac in der 45. Minute per Handelfmeter. Direkt nach dem Seitenwechsel traf erneut Julian Ulbricht in der 50. Minute – diesmal ebenfalls per Handelfmeter. Nur zwei Minuten später stellte Oliver Schmitt mit seinem zweiten Treffer (52.) den Endstand her. Für Lübeck kam es noch dicker: Manuel Farrona-Pulido sah in der 50. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse, und Verinac vergab in der 63. Minute zudem einen weiteren Strafstoß. ---

Der VfB Oldenburg bleibt im Titelrennen das Maß aller Dinge. Zwar brachte Jorge Camacho de Valdoleiros die Gäste aus Norderstedt in der 15. Minute in Führung, doch der VfB drehte im zweiten Durchgang auf. Linus Schäfer traf in der 71. Minute zum Ausgleich und nur drei Minuten später (74.) zur 2:1-Führung. In der 78. Minute sorgte Moses Otuali für die Entscheidung. ---

Der TuS Blau-Weiß Lohne feierte einen wichtigen Heimsieg. Sandro Heskamp brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung, Luca Zander erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. In der 83. Minute fiel der Anschlusstreffer, doch Lohne brachte den Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit und sammelte wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. ---

