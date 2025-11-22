SV Meppen zerlegt Altona

Der SV Meppen bleibt in der Regionalliga Nord weiter auf der Erfolgsspur und liefert gegen Altona einen Auftritt, der einem Spitzenteam würdig ist. Trainer Adrian Albers nahm nach dem 5:1 in Lübeck zwei Änderungen vor: Torwart Pünt und Innenverteidiger Sprekelmeyer kehrten nach überstandener Krankheit in die Startelf zurück, während Oberbeck und Touglo zunächst auf die Bank mussten. Bei den Gästen fiel die Rotation wie erwartet deutlicher aus: Vier Neue rückten in die Anfangsformation, nachdem es bei Werder II ein 1:5 gesetzt hatte.

Ab Minute zwölf endete der Fan-Protest, und die Kulisse kam gerade richtig ins Spiel, denn sofort legte Meppen los: Ein weiter Abschlag von Pünt, Stuhlmacher verlängert, Schmitt enteilt und schiebt abgeklärt ins rechte Eck ein (13.). Sein neuntes Saisontor, im Liveticker bereits als „Lehrbuch-Konter“ markiert.

Dass der Nachmittag für Meppen derart souverän enden würde, war nach 33 Sekunden kaum zu erahnen. Ein langer Ball, Pünt kommt aus dem Tor - Elfmeter, urteilte Schiedsrichter Bergmann. Der SVM-Schlussmann blieb jedoch eiskalt und entschärfte Tobinskis Strafstoß, ein erster Eintrag im später dominierenden Liveticker.

Die Gastgeber drückten weiter und wieder einmal war auf Torjäger Julian Ulbricht Verlass. Zunächst setzte sich Domröse auf der rechten Seite energisch durch, obwohl viele den Ball schon im Aus gesehen hatten. Die flache Hereingabe verwertete Ulbricht trocken zum 2:0 (36.), im Ticker als „Wille schlägt Wahrnehmung“ abgefeiert.

Nur fünf Minuten später erhöhte der Angreifer erneut: Nach einem indirekten Freistoß im Strafraum, Altonas Keeper Lohmann hatte einen Rückpass aufgenommen, legte Zehir ab und Ulbricht hämmerte den Ball aus zentraler Position in den linken Knick (41.). Der Ticker kommentierte knapp: „Das lässt du ihn nicht zweimal machen.“

Die Partie war längst entschieden, doch Meppen hatte noch Lust. Kurz nach der Pause zauberten sich die Hausherren über rechts durch die Abwehr, Stuhlmacher legte ins Zentrum und Deters drückte zum 4:0 ein, ein Treffer, den der Liveticker als „Kurzpass-Gemälde“ bezeichnete.

Beim 5:0 (55.) zeigte Deters erneut seine Klasse: Seine gefühlvolle Flanke nach einer Ecke nahm Schmitt technisch stark volley, die Entscheidung war endgültig gefallen. Zwar traf Fedl später unglücklich ins eigene Tor (66.), doch Engelmann stellte in der 83. Minute per Flachschuss den alten Abstand wieder her.

Blick nach vorn: Spitzenspiel in Oldenburg

Mit dem überzeugenden 6:1 verschafft sich der SV Meppen nicht nur Rückenwind, sondern auch Selbstbewusstsein für die anstehenden Auswärtswochen. Am kommenden Freitag wartet das Topduell beim VfB Oldenburg (28. November, 18:30 Uhr).