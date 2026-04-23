SV Meppen will Verfolger distanzieren, Oldenburg auswärts unter Druck

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Der 31. Spieltag der Regionalliga Nord trägt die Wucht eines Wochenendes, an dem vieles kippen kann. SV Meppen verteidigt die Spitze, doch VfB Oldenburg, SV Drochtersen/Assel und SSV Jeddeloh halten das Rennen offen. Dahinter geht es um Prestige, Anschluss und Selbstbehauptung, im Tabellenkeller um nacktes Überleben. Die Nachholspiele unter der Woche haben zusätzliche Spannung erzeugt: Formkurven schießen nach oben, Zweifel wachsen, und jede Partie dieses Spieltags trägt eine eigene Dramatik in sich.

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Sa., 25.04.2026, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 FSV Schöningen Schöningen 13:30 live PUSH

SC Weiche Flensburg 08 reist mit einer bitteren Last in dieses Spiel. Auf das 1:2 bei SV Meppen folgte die Gewissheit, dass der Vorsprung auf die untere Zone nicht beruhigend ist. FSV Schöningen verlor zuletzt 1:3 in Norderstedt und unter der Woche 0:3 gegen VfB Oldenburg. Mit 33 Punkten stehen die Gäste ebenfalls unter Druck. Das Hinspiel gewann Schöningen mit 3:2. Genau das gibt dieser Begegnung zusätzliche Schärfe. Weiche Flensburg will sich im Mittelfeld stabilisieren und den Abstand nach unten wahren. Schöningen braucht nach zwei Niederlagen dringend ein Signal, damit der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht weiter zusammenschmilzt.

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Der 1. FC Phönix Lübeck hat sich unter der Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem 1:3 im Derby beim VfB Lübeck folgte ein klares 3:0 gegen FC St. Pauli II. Mit 44 Punkten ist Phönix wieder auf Augenhöhe mit der erweiterten Verfolgergruppe. SSV Jeddeloh kommt mit breiter Brust: 4:0 gegen HSC Hannover, 3:2 gegen VfB Lübeck, nun 63 Punkte. Das Hinspiel endete 1:1. Auch diesmal spricht vieles für eine intensive Partie. Jeddeloh jagt weiter die Spitzengruppe und kann sich keinen Ausrutscher leisten. Phönix wiederum hat die Chance, einen Topgegner zu stürzen und den eigenen starken Zwischenspurt mit einem weiteren Statement zu untermauern. ---

FC St. Pauli II steht mit 22 Punkten tief im Tabellenkeller und kassierte unter der Woche beim 1. FC Phönix Lübeck ein deutliches 0:3. Auch zuletzt beim VfB Oldenburg setzte es ein 1:4. Hannover 96 II verlor zwar am Wochenende 1:2 gegen Drochtersen/Assel, ist mit 44 Punkten aber deutlich stabiler unterwegs. Das Hinspiel gewann St. Pauli II mit 3:1. Daraus kann der Gastgeber Hoffnung ziehen, auch wenn die aktuelle Lage bedrückender kaum sein könnte. Hannover 96 II wird dieses Duell als Pflichtaufgabe begreifen. St. Pauli II dagegen braucht jeden Punkt, weil der Abstiegsdruck längst jede Woche schärfer wird. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II Hamburger SV Hamburger SV II 15:00 PUSH

Für SV Werder Bremen II war das 1:2 gegen den Bremer SV ein schmerzhafter Dämpfer. Mit 34 Punkten steckt die Mannschaft weiter im unteren Mittelfeld fest. Hamburger SV II verlor zuletzt 0:2 gegen Kickers Emden und muss zusätzlich die Rote Karte gegen Glory Kiveta verkraften. Mit 43 Punkten steht der HSV-Nachwuchs aber klar besser da. Das Hinspiel gewann Hamburger SV II spektakulär mit 6:2. Werder II hat also reichlich offene Rechnungen. Zugleich ist dieses Nordduell richtungsweisend: Werder kann sich weiter von unten lösen, Hamburg II könnte mit einem Auswärtssieg die obere Tabellenhälfte noch fester in den Blick nehmen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 15:00 live PUSH

Der Bremer SV reist mit Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Das 2:1 bei Werder Bremen II war der nächste starke Schritt, 44 Punkte bedeuten einen gefestigten Platz im oberen Mittelfeld. FC Eintracht Norderstedt schöpfte beim 3:1 gegen Schöningen neue Hoffnung, bleibt mit 26 Punkten aber weiter tief im Abstiegssog. Das Hinspiel gewann der Bremer SV klar mit 3:0. Für Norderstedt ist das Rückspiel dennoch eine neue Chance, weil jeder Punkt im Kellerkampf Gewicht hat. Bremen dagegen kann mit einem weiteren Erfolg die gute Saison weiter veredeln und einen direkten Vergleich erneut deutlich auf seine Seite ziehen. ---

SV Drochtersen/Assel gehört weiter zu den ganz heißen Mannschaften dieser Liga. Auf das 2:1 bei Hannover 96 II ließ der Tabellenzweite unter der Woche ein 2:2 beim HSC Hannover folgen. Mit 65 Punkten bleibt der Druck auf die Spitze maximal. Altona 93 gewann zuletzt zwar 3:2 gegen Blau-Weiß Lohne, steht mit 22 Punkten aber weiter auf einem Abstiegsplatz. Das Hinspiel gewann Drochtersen/Assel knapp mit 1:0. Auch diesmal liegt die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern. Für Altona ist die Lage dramatisch, jeder Punktgewinn wäre ein Lebenszeichen. Drochtersen dagegen darf im Aufstiegsrennen keinen Nachlass zeigen, weil vor allem Oldenburg und Jeddeloh in unmittelbarer Reichweite bleiben. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover VfB Lübeck VfB Lübeck 15:00 PUSH

Der HSC Hannover hat in dieser Woche zwei Gesichter gezeigt. Auf das bittere 0:4 gegen Jeddeloh folgte im Nachholspiel ein spätes 2:2 gegen Drochtersen/Assel. Mit 25 Punkten bleibt die Lage angespannt. VfB Lübeck erlebte turbulente Tage: erst 3:1 im Derby gegen Phönix, dann unter der Woche ein bitteres 2:3 bei Jeddeloh nach 2:0-Führung. Das Hinspiel gewann der HSC Hannover mit 2:1 in Lübeck. Diese Erinnerung dürfte dem Aufsteiger Mut geben. Lübeck will nach zwei emotionalen Spielen wieder Stabilität finden und die 40-Punkte-Marke ausbauen. HSC kämpft weiter gegen den Absturz und weiß, dass jeder Zähler im Tabellenkeller sofort spürbar ist. ---

Mehr Brisanz geht kaum: BSV Kickers Emden empfängt den VfB Oldenburg zum Derby. Emden gewann zuletzt 2:0 beim Hamburger SV II und steht mit 38 Punkten komfortabel, aber nicht sorgenfrei da. Oldenburg spielt eine überragende Saison, gewann zuletzt 4:1 gegen St. Pauli II und unter der Woche 3:0 in Schöningen. 65 Punkte halten den Druck auf Meppen hoch. Das Hinspiel gewann Oldenburg in letzter Sekunde mit 2:1. Auch diesmal spricht viel für eine enge, emotionale Begegnung. Emden kann mit einem Derbysieg ein großes Ausrufezeichen setzen. Oldenburg dagegen braucht im Titelrennen jeden Punkt und weiß, dass sich in solchen Spielen entscheidet, ob der Traum vom ganz großen Wurf lebt. ---

TuS Blau-Weiß Lohne verlor zuletzt dramatisch mit 2:3 bei Altona 93 und steckt mit 22 Punkten tief im Abstiegsstrudel. Der Tabellenführer SV Meppen drehte dagegen das Heimspiel gegen Weiche Flensburg spät zum 2:1 und verteidigte mit 74 Punkten die Spitze. Die Form, die Kulisse und die Tabelle sprechen klar für die Gäste. Auch das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit: Meppen gewann 4:0. Doch gerade für Lohne ist diese Partie existenziell. Jeder Punkt wäre ein Signal im Überlebenskampf. Meppen wiederum muss liefern, weil die Verfolger keine Schwäche zeigen. Es ist ein Duell zweier Klubs, für die es um völlig unterschiedliche, aber maximal große Ziele geht.