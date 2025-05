SV Meppen will gegen Phönix Lübeck siebten Sieg in Serie

Am Samstag endet für den SV Meppen eine bewegte Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Anstoß in der Hänsch-Arena ist um 14 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann will sich mit einem Heimsieg nicht nur für die Unterstützung der Fans bedanken, sondern auch ihre starke Rückrunde krönen. Mit einem möglichen siebten Sieg in Folge wäre je nach parallelen Ergebnissen sogar noch ein Platz auf dem Relegationsrang zwei erreichbar.