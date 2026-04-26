SV Meppen vor Schlüsselspiel in Lohne Tabellenführer will Erfolgsserie ausbauen – Gastgeber kämpfen ums Überleben von red · Heute, 10:54 Uhr · 0 Leser

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Der SV Meppen steht vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison. Am Sonntag gastiert der Tabellenführer beim TuS Blau-Weiß Lohne. Anstoß im Heinz-Dettmer-Stadion ist um 16 Uhr. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Während Meppen im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg in die 3. Liga jeden Punkt benötigt, steckt Lohne tief im Abstiegskampf.

Die Emsländer gehen mit beeindruckender Form in die Partie. Seit 17 Spielen ist der SVM ungeschlagen, zuletzt gelangen acht Siege in Serie. Entsprechend selbstbewusst reist die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann nach Lohne. Beniermann betont die Bedeutung der Partie im Saisonendspurt. Sein Team wolle den nächsten Schritt in Richtung großes Ziel machen. Zusätzlichen Rückenwind soll erneut die starke Unterstützung von den Rängen bringen: Rund 1.000 Anhänger aus dem Emsland werden erwartet.

Wiedersehen mit Christian Neidhart Für zusätzliche Brisanz sorgt die Personalie an der Seitenlinie der Gastgeber. Mit Christian Neidhart trifft Meppen auf einen ehemaligen Trainer. Der 57-Jährige übernahm Blau-Weiß Lohne im Oktober 2025. Sportlich ist die Lage für die Gastgeber angespannt. Mit 22 Punkten aus 30 Spielen rangiert Lohne auf Platz 17 und wartet seit zwölf Partien auf einen Sieg. Der Rückstand ist angesichts der Konkurrenz besonders heikel, da direkte Konkurrenten noch Nachholspiele in der Hinterhand haben.