SV Meppen verstärkt Trainerstab

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Der SV Meppen hat sein Trainer- und Funktionsteam für die kommende Saison in der 3. Liga weiter verstärkt. Mit Lorenzo Müller und Patrick Theodor begrüßen die Emsländer zwei neue Gesichter im Staff.
Lorenzo Müller übernimmt künftig die Position des Co-Trainers Analyse. Der 30-Jährige bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem niederländischen Spitzenfußball mit. In den Nachwuchsabteilungen des FC Twente und von NEC Nijmegen arbeitete er mehrere Jahre als Spiel- und Videoanalyst.
Darüber hinaus war Müller an der Weiterentwicklung moderner Video- und Datenanalyseprozesse beteiligt. Seine Verpflichtung unterstreicht den Anspruch des SV Meppen, auch im Bereich der Spielvorbereitung und Leistungsanalyse professionelle Strukturen für die Herausforderungen der 3. Liga zu schaffen.
Rückkehr eines bekannten Gesichts
Mit Patrick Theodor kehrt zudem ein alter Bekannter ins Emsland zurück. Der 28-Jährige übernimmt die Aufgabe des Torwarttrainers und tritt damit die Nachfolge von Erik Domaschke an.
Theodor war bereits zwischen 2022 und Ende 2023 für den SV Meppen tätig. Damals arbeitete er als Torwarttrainer der U17 sowie als Torwartkoordinator im Nachwuchsleistungszentrum. Zuletzt sammelte er beim VfL Osnabrück weitere Erfahrungen als Torwartkoordinator im Nachwuchsbereich und betreute dort zusätzlich die U19-Torhüter.
Staff für die 3. Liga komplett
Sportlicher Leiter Olufemi Smith zeigte sich mit den beiden Neuzugängen sehr zufrieden. Beide Mitarbeiter würden neben hoher fachlicher Qualität auch eine teamorientierte Arbeitsweise mitbringen und damit die Strukturen rund um die Mannschaft sinnvoll ergänzen.
Mit den Verpflichtungen von Müller und Theodor sieht sich der SV Meppen nun auch abseits des Spielfeldes bestens für die kommende Drittligasaison aufgestellt. Während der Kader weiter Form annimmt, sind damit auch die personellen Weichen im Trainer- und Betreuerteam gestellt.