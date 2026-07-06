SV Meppen verstärkt sich

Von links: Florian Egbers (Geschäftsführer), André Dieker (Sicherheitsbeauftragter und Teammanager), Henning Harlacher (Pressesprecher), Annika Hebbelmann (Leitung Organisation) sowie Lenn Lübbers (Social Media Manager). – Foto: SV Meppen

Der SV Meppen baut seine Strukturen neben dem Platz weiter aus und hat seine Geschäftsstelle um vier neue Mitarbeiter erweitert. Mit Annika Hebbelmann (Leitung Organisation), Henning Harlacher (Pressesprecher), André Dieker (Sicherheitsbeauftragter und Teammanager) sowie Lenn Lübbers (Social Media Manager) setzt der SVM seinen eingeschlagenen Weg der Professionalisierung konsequent fort.

Florian Egbers, Geschäftsführer des SV Meppen, freut sich über die personelle Verstärkung: „Mit dem Aufstieg in die 3. Liga wachsen auch die Anforderungen an unsere tägliche Arbeit, sowohl auf als auch neben dem Platz. Deshalb war es uns wichtig, unsere Geschäftsstelle gezielt zu verstärken. Mit Annika, Henning, André und Lenn haben wir engagierte Mitarbeiter gewonnen, die ihre jeweiligen Bereiche mit viel Kompetenz und Leidenschaft bereichern werden. Gemeinsam wollen wir die Strukturen unseres Vereins weiterentwickeln und den SV Meppen zukunftsfähig aufstellen.“

Mit den Neuzugängen werden insbesondere die Bereiche Organisation, Kommunikation, Medien sowie Spieltags- und Sicherheitsmanagement weiter professionalisiert. Damit schafft der SV Meppen zusätzliche Strukturen, um den gestiegenen Ansprüchen im Profifußball gerecht zu werden.