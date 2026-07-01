SV Meppen verstärkt Offensive mit Rahel Lang 21-Jährige wechselt vom VfR Warbeyen ins Emsland und soll neue Impulse im Angriff setzen von red · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran. Mit Rahel Lang verpflichten die Emsländerinnen eine junge Offensivspielerin, die vom Ligakonkurrenten VfR Warbeyen an die Ems wechselt. Die 21-Jährige soll mit ihrer Dynamik und Flexibilität das Offensivspiel der Blau-Weißen bereichern.

Lang wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München ausgebildet, ehe sie zum FFC Wacker München wechselte und dort ihre ersten Erfahrungen im Frauenbereich sammelte. Zur vergangenen Saison schloss sie sich dem VfR Warbeyen an und kam in der 2. Frauen-Bundesliga zum Einsatz. Mit ihrer Schnelligkeit, ihrer hohen Laufbereitschaft und ihrer Vielseitigkeit in der Offensive bringt Lang Eigenschaften mit, die gut zum Spielstil des SV Meppen passen.

Börger: „Neue Facetten für unser Offensivspiel“ Cheftrainerin Katharina Börger sieht auf der Vereinshomepage im Neuzugang eine wertvolle Verstärkung: „Rahel ist eine Spielerin, die unserem Offensivspiel neue Facetten verleihen kann. Sie bringt viel Tempo mit, arbeitet sehr intensiv gegen den Ball und ist flexibel auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar. Besonders gefallen hat uns ihre Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Genau diesen Charakter suchen wir für unsere Mannschaft.“ Auch für Lang selbst fiel die Entscheidung nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell. „Ich habe mich vom ersten Gespräch an sehr wohlgefühlt. Der Verein hat mir eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt und ich hatte schnell das Gefühl, dass ich mich hier sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln kann. Der SV Meppen steht seit Jahren für ambitionierten Frauenfußball und eine sehr gute Ausbildung. Ich freue mich darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein.“