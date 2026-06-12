SV Meppen verstärkt Defensive mit Leipziger Talent

Die Frauen des SV Meppen treiben ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und haben mit Sarah Dittrich eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Die 21-jährige Defensivspielerin kommt von RB Leipzig Frauen und soll die Abwehr der Meppenerinnen verstärken.
Dittrich wurde in den Nachwuchsstrukturen des Leipziger Bundesligisten ausgebildet und sammelte dort wertvolle Erfahrungen. In den vergangenen Jahren gehörte sie zum erweiterten Kader der Bundesliga-Mannschaft und war gleichzeitig Stammkraft in der zweiten Mannschaft von RB Leipzig in der Regionalliga Nordost. Dabei machte sie vor allem durch ihre Flexibilität, ihre Zweikampfstärke und ihre Verlässlichkeit auf den Defensivpositionen auf sich aufmerksam.
In der abgelaufenen Spielzeit stand die Abwehrspielerin zudem mehrfach im Bundesliga-Kader der Leipzigerinnen und konnte so weitere Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln.
Für den Sportlichen Leiter Thomas Pfannkuch ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein für den Kader der kommenden Saison. „Sarah bringt trotz ihres jungen Alters bereits eine sehr gute fußballerische Ausbildung und wertvolle Erfahrungen aus einem professionellen Umfeld mit“, erklärt Pfannkuch.
Besonders ihre Vielseitigkeit habe die Verantwortlichen überzeugt. „Sie ist eine Spielerin, die auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann, eine hohe Laufbereitschaft mitbringt und sich durch eine sehr professionelle Einstellung auszeichnet“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir sind überzeugt, dass sie bei uns den nächsten Schritt gehen wird und gleichzeitig unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann.“
Auch Dittrich blickt ihrem Wechsel mit großer Vorfreude entgegen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SV Meppen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben“, erklärt die 21-Jährige. „Der Verein verfolgt ambitionierte Ziele und hat mir einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt.“
Für die Defensivspielerin steht dabei nicht nur die persönliche Perspektive im Vordergrund. „Ich freue mich darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden, mich persönlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein“, betont sie.
Mit Dittrich gewinnt der SV Meppen eine junge, vielseitig einsetzbare Abwehrspielerin, die bereits Erfahrungen in einem professionellen Umfeld gesammelt hat und künftig für mehr Tiefe und Flexibilität im Defensivverbund der Meppenerinnen sorgen soll.