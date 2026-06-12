SV Meppen verstärkt Defensive mit Leipziger Talent Sarah Dittrich wechselt von RB Leipzig ins Emsland – vielseitige Abwehrspielerin soll neue Impulse setzen von red · Heute, 12:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Die Frauen des SV Meppen treiben ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und haben mit Sarah Dittrich eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Die 21-jährige Defensivspielerin kommt von RB Leipzig Frauen und soll die Abwehr der Meppenerinnen verstärken.

Dittrich wurde in den Nachwuchsstrukturen des Leipziger Bundesligisten ausgebildet und sammelte dort wertvolle Erfahrungen. In den vergangenen Jahren gehörte sie zum erweiterten Kader der Bundesliga-Mannschaft und war gleichzeitig Stammkraft in der zweiten Mannschaft von RB Leipzig in der Regionalliga Nordost. Dabei machte sie vor allem durch ihre Flexibilität, ihre Zweikampfstärke und ihre Verlässlichkeit auf den Defensivpositionen auf sich aufmerksam. In der abgelaufenen Spielzeit stand die Abwehrspielerin zudem mehrfach im Bundesliga-Kader der Leipzigerinnen und konnte so weitere Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln.

„Kann unserer Mannschaft sofort weiterhelfen“ Für den Sportlichen Leiter Thomas Pfannkuch ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein für den Kader der kommenden Saison. „Sarah bringt trotz ihres jungen Alters bereits eine sehr gute fußballerische Ausbildung und wertvolle Erfahrungen aus einem professionellen Umfeld mit“, erklärt Pfannkuch. Besonders ihre Vielseitigkeit habe die Verantwortlichen überzeugt. „Sie ist eine Spielerin, die auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann, eine hohe Laufbereitschaft mitbringt und sich durch eine sehr professionelle Einstellung auszeichnet“, sagt der Sportliche Leiter. „Wir sind überzeugt, dass sie bei uns den nächsten Schritt gehen wird und gleichzeitig unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann.“