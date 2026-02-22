SV Meppen verspielt zweimalige Führung in Hannover von E. L. · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen ist mit einem 2:2 bei Hannover 96 II in das Regionalliga-Jahr 2026 gestartet. Zweimal gingen die Emsländer in Führung, doch die Gastgeber fanden jeweils eine Antwort. Auf schwierigem Untergrund entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss auf den Sieg drängten.

Frühe Führung und schnelle Antwort Der SV Meppen begann vor 1300 Zuschauern im Eilenriede-Stadion engagiert und setzte früh offensive Akzente. Bereits in der Anfangsphase prüfte Deters mit einem Distanzschuss Hannovers Keeper Schwanke, wenig später kam Wessels nach einer Flanke von Stuhlmacher zum Abschluss.

In der 16. Minute belohnten sich die Gäste für ihren aktiven Start: Dominique Domröse spielte den Ball scharf in die Mitte, wo Mika Stuhlmacher zur 1:0-Führung vollendete. Doch der Vorsprung hielt nicht lange. Nur eine Minute später glich Tom Hobrecht für Hannover aus, nachdem Pünt einen ersten Versuch noch abgewehrt hatte. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, wobei Meppens Torhüter Pünt mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins gegen Abdullatif einen Rückstand verhinderte.