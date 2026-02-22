SV Meppen verspielt zweimalige Führung in Hannover

Der SV Meppen ist mit einem 2:2 bei Hannover 96 II in das Regionalliga-Jahr 2026 gestartet. Zweimal gingen die Emsländer in Führung, doch die Gastgeber fanden jeweils eine Antwort. Auf schwierigem Untergrund entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss auf den Sieg drängten.
Frühe Führung und schnelle Antwort
Der SV Meppen begann vor 1300 Zuschauern im Eilenriede-Stadion engagiert und setzte früh offensive Akzente. Bereits in der Anfangsphase prüfte Deters mit einem Distanzschuss Hannovers Keeper Schwanke, wenig später kam Wessels nach einer Flanke von Stuhlmacher zum Abschluss.
In der 16. Minute belohnten sich die Gäste für ihren aktiven Start: Dominique Domröse spielte den Ball scharf in die Mitte, wo Mika Stuhlmacher zur 1:0-Führung vollendete. Doch der Vorsprung hielt nicht lange. Nur eine Minute später glich Tom Hobrecht für Hannover aus, nachdem Pünt einen ersten Versuch noch abgewehrt hatte.
In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, wobei Meppens Torhüter Pünt mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins gegen Abdullatif einen Rückstand verhinderte.
Domröse trifft – Vogel kontert erneut
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Meppen blieb gefährlich und stellte in der 55. Minute die Führung wieder her. Nach einer Kombination über mehrere Stationen tauchte Dominique Domröse frei vor dem Tor auf und traf zum 2:1.
Doch erneut fand Hannover eine schnelle Antwort. Ein langer Ball rutschte durch die Meppener Defensive, Alexander Vogel nutzte die Situation und glich zum 2:2 aus (60.).
In der Schlussphase versuchte der SV Meppen, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Fedl prüfte Schwanke mit einer Flanke, die sich beinahe als Torschuss ins lange Eck gesenkt hätte. Mehrere Standardsituationen und Offensivaktionen brachten jedoch nicht den erhofften Erfolg.
Kampfspiel auf schwierigem Platz
Die Partie war über weite Strecken von schwierigen Platzbedingungen geprägt. Der rutschige Untergrund und stehende Pfützen erschwerten beiden Mannschaften ein kontrolliertes Spiel. Dennoch blieb die Begegnung bis in die Nachspielzeit offen, ehe der Schlusspfiff das 2:2 besiegelte.
Für den SV Meppen bedeutet das Remis einen Punkt zum Jahresauftakt, nachdem die Mannschaft zweimal in Führung gelegen hatte.