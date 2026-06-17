SV Meppen verpflichtet Torhüterin Lisa Venrath

Der SV Meppen hat sein Torhüterinnen-Team für die kommende Saison weiter verstärkt. Lisa Venrath wechselt von Arminia Bielefeld ins Emsland und wird künftig das Trikot der Meppenerinnen tragen.

Ausgebildet wurde Venrath unter anderem bei der SGS Essen, bei Alemannia Aachen sowie beim SC 13 Bad Neuenahr. Im Seniorenbereich sammelte sie anschließend Erfahrungen bei Borussia Mönchengladbach und gehörte dort sowohl zum Kader in der Frauen-Bundesliga als auch in der 2. Frauen-Bundesliga.

Die 25-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Leistungsstufen des Frauenfußballs mit und soll auf einer Schlüsselposition zusätzliche Qualität in den Kader einbringen.

Mit der Verpflichtung reagiert der SV Meppen auf die personellen Veränderungen auf der Torhüterinnenposition. Während Carla Steenken ihren Vertrag verlängert hat und Isabel Rutishauser nach ihrer Knieverletzung weiter an ihrem Comeback arbeitet, wird Nachwuchstorhüterin Thea Farwick den Verein verlassen und künftig für den Bundesligisten SV Werder Bremen auflaufen.

Nach einem Studienaufenthalt in den USA schloss sich die Torhüterin Arminia Bielefeld an und stand in den vergangenen Jahren regelmäßig für die Ostwestfälinnen zwischen den Pfosten.

Gleichzeitig bleibt die Förderung eigener Talente ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie. Perspektivisch soll auch Leonie Dalming an den Zweitliga-Kader herangeführt werden. Die Torhüterin aus dem Nachwuchsleistungszentrum Emsland absolvierte bereits sechs Länderspiele für die deutsche U15-Nationalmannschaft und gilt als vielversprechendes Talent für die Zukunft.

„Die richtige Herausforderung“

Venrath blickt ihrer neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Der SV Meppen ist ein Verein mit einer hervorragenden Reputation im Frauenfußball. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv. Ich habe sofort gespürt, dass hier ambitioniert gearbeitet wird und mir gleichzeitig die Möglichkeit gegeben wird, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die Mannschaft kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“

Torwarttrainer Marcus Antczak bewertet die Verpflichtung als wichtigen Baustein für die kommende Saison. „Lisa bringt sehr viel Erfahrung mit und hat ihre Qualitäten bereits auf unterschiedlichen Niveaus unter Beweis gestellt. Gleichzeitig ist sie eine Torhüterin, die weiterhin ehrgeizig ist und sich stetig verbessern möchte. Sie verfügt über eine starke Mentalität, arbeitet sehr professionell und wird unsere Torhüterinnen-Gruppe bereichern.“

Besonders zufrieden zeigt sich Antczak mit der Zusammensetzung des Torhüterinnen-Teams: „Mit Carla, Isabel, Lisa und perspektivisch auch Leonie verfügen wir über eine sehr interessante Konstellation. Erfahrung, Qualität und Entwicklungspotenzial ergänzen sich hervorragend. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass sich Torhüterinnen beim SV Meppen sehr gut entwickeln können. Diesen Weg möchten wir konsequent fortsetzen.“

Mit Lisa Venrath gewinnt der SV Meppen eine Torhüterin, die bereits auf hohem Niveau Erfahrungen gesammelt hat. Gleichzeitig unterstreicht der Verein seinen Anspruch, auf der Schlüsselposition zwischen den Pfosten nicht nur auf bewährte Qualität, sondern auch auf die gezielte Entwicklung junger Talente zu setzen. Damit geht der SVM mit einer vielversprechenden Mischung aus Erfahrung und Perspektive in die neue Saison.