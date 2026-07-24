SV Meppen verpflichtet Torhüter Timo Schmitz

– Foto: SV Meppen

Olufemi Smith, Sportlicher Leiter des SV Meppen, freut sich über die Verpflichtung des jungen Keepers: „Mit Timo gewinnen wir einen sehr talentierten Torhüter, der beim 1. FC Köln eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Er bringt gute Voraussetzungen mit und passt mit seinem Profil hervorragend zu unserem Weg. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird und freuen uns sehr, ihn beim SV Meppen begrüßen zu dürfen.“

Auch Timo Schmitz blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Die Gespräche mit dem SV Meppen waren sehr persönlich und ehrlich. Das Gesamtpaket hat für mich einfach gestimmt. Es ist eine super Herausforderung mit super Bedingungen, um sich hier weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Heimspiele und vor allem die Siege mit dieser großartigen Fanbase im Rücken.“

Schmitz wurde beim SV Bergisch Gladbach 09 ausgebildet und wechselte 2019 in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln. Dort durchlief der Torhüter sämtliche Jugendmannschaften und sammelte wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. In der abgelaufenen Saison war der 1,87 m große Schlussmann die Nummer 1 in der Kölner U19. Nun folgt für den 19-Jährigen der Schritt in den Profifußball beim SV Meppen.