SV Meppen verpflichtet Offensivspielerin Bente Bode

Der SV Meppen hat sich für die kommende Saison in der 2. Frauen-Bundesliga mit einer vielversprechenden Offensivkraft verstärkt. Bente Marie Bode wechselt vom Regionalligisten Hannover 96 ins Emsland und unterschreibt beim SVM ihren ersten Zweitligavertrag. Die Verpflichtung der 21-Jährigen erfolgt im Rahmen der langfristigen Kaderstrategie des Vereins – unabhängig von jüngsten verletzungsbedingten Ausfällen.

Cheftrainer Thomas Pfannkuch sieht in der Neuzugang eine ideale Ergänzung für das Mittelfeld: „Mit Bente bekommen wir ein dynamisches, torgefährliches Talent und eine abschlussfreudige Spielerin, die schon früh Verantwortung übernommen hat. Sie ist eine moderne Mittelfeldspielerin mit Abschlussqualität und Tempo – perfekt passend für unseren Plan.“

Bode wurde im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet und feierte bereits mit 16 Jahren ihr Debüt im Regionalligateam. In insgesamt 65 Pflichtspielen erzielte sie 35 Tore – in der abgelaufenen Spielzeit waren es 11 Treffer in nur 15 Einsätzen.