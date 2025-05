SV Meppen verpflichtet Nachwuchstalent Lilly Damm vom VfL Wolfsburg

Damm war in den Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 noch für die U17 der Wölfinnen aktiv, kam jedoch bereits regelmäßig in der 2. Frauen-Bundesliga zum Einsatz. Insgesamt stehen für sie 19 Zweitligapartien zu Buche. In der Saison 2024/2025 gelang ihr mit der Bundesligareserve des VfL Wolfsburg der direkte Wiederaufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.