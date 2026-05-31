SV Meppen verpflichtet Lucy Karwatzki

Mit der Verpflichtung setzt der Verein frühzeitig ein personelles Zeichen für die Saison 2026/2027 und sichert sich die Dienste einer Spielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen in mehreren Spielklassen gesammelt hat. Erfahrung aus Bundesliga und 2. Liga Die 21-Jährige durchlief in den vergangenen Jahren verschiedene Stationen im deutschen Frauenfußball. Für den VfL Bochum sammelte sie Spielpraxis in der 2. Frauen-Bundesliga, während sie für den MSV Duisburg sogar einen Einsatz in der Frauen-Bundesliga absolvierte.

In der abgelaufenen Saison gehörte Karwatzki zum Kader der Schalkerinnen in der Westfalenliga und zählte dort zu den prägenden Offensivkräften. Mit zwölf Treffern hatte sie wesentlichen Anteil am Aufstieg des FC Schalke 04 in die Regionalliga. Karwatzki kann auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden und zeichnet sich vor allem durch ihre direkte Spielweise, ihre Dynamik im Eins-gegen-eins und ihren Zug zum Tor aus. Mit ihren Laufwegen und ihrer Bereitschaft, Verantwortung im Offensivspiel zu übernehmen, soll sie dem Meppener Angriff zusätzliche Impulse verleihen.