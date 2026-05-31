SV Meppen verpflichtet Lucy Karwatzki

Mit der Verpflichtung setzt der Verein frühzeitig ein personelles Zeichen für die Saison 2026/2027 und sichert sich die Dienste einer Spielerin, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen in mehreren Spielklassen gesammelt hat.
Erfahrung aus Bundesliga und 2. Liga
Die 21-Jährige durchlief in den vergangenen Jahren verschiedene Stationen im deutschen Frauenfußball. Für den VfL Bochum sammelte sie Spielpraxis in der 2. Frauen-Bundesliga, während sie für den MSV Duisburg sogar einen Einsatz in der Frauen-Bundesliga absolvierte.
In der abgelaufenen Saison gehörte Karwatzki zum Kader der Schalkerinnen in der Westfalenliga und zählte dort zu den prägenden Offensivkräften. Mit zwölf Treffern hatte sie wesentlichen Anteil am Aufstieg des FC Schalke 04 in die Regionalliga.
Karwatzki kann auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden und zeichnet sich vor allem durch ihre direkte Spielweise, ihre Dynamik im Eins-gegen-eins und ihren Zug zum Tor aus. Mit ihren Laufwegen und ihrer Bereitschaft, Verantwortung im Offensivspiel zu übernehmen, soll sie dem Meppener Angriff zusätzliche Impulse verleihen.
„Der Wechsel nach Meppen fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an“, erklärt die Angreiferin. „Der Verein hat mir früh ein sehr gutes Gefühl gegeben und die Gespräche waren von Anfang an sehr überzeugend. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu werden und mich beim SV Meppen weiter einzubringen.“
Pfannkuch lobt Potenzial und Mentalität
Meppens Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch sieht in der Verpflichtung eine wertvolle Verstärkung für den Offensivbereich. „Lucy bringt trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen aus unterschiedlichen Leistungsniveaus mit und hat in ihrer Laufbahn immer wieder gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Sie verfügt über Tempo, offensive Flexibilität und eine gute Mentalität. Dass sie in dieser Saison mit zwölf Treffern entscheidenden Anteil am Aufstieg von Schalke hatte, spricht zudem für ihre offensive Qualität.“
Mit Lucy Karwatzki gewinnt der SV Meppen eine Spielerin hinzu, die bereits Erfahrungen auf Zweitliga- und Bundesliganiveau sammeln konnte und zugleich noch Entwicklungspotenzial besitzt. Für die Emsländerinnen ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein in den Planungen für die kommende Saison – und ein Hinweis darauf, dass der Verein frühzeitig die Weichen für die Zukunft stellt.