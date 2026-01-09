SV Meppen verpflichtet Isabel Rutishauser als neue Torhüterin

Der SV Meppen hat auf die schwere Knieverletzung von Stammtorhüterin Thea Farwick reagiert und mit Isabel Rutishauser eine neue Torhüterin unter Vertrag genommen. Die 22-Jährige kommt vom Grasshopper Club Zürich und verstärkt das Team mit sofortiger Wirkung in der 2. Frauen-Bundesliga.
Farwick hatte sich Anfang Dezember im Ligaspiel gegen Bayern München II einen Anriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und fällt voraussichtlich vier bis fünf Monate aus. Um auf der Torhüterposition handlungsfähig zu bleiben, reagierte der SVM kurzfristig.
Isabel Rutishauser wurde in der Nachwuchsabteilung von GC Frauenfußball ausgebildet und stand seit 2020 im Kader der ersten Mannschaft. Für die Zürcherinnen absolvierte sie insgesamt 52 Pflichtspiele und sammelte Erfahrungen auf internationalem Niveau – unter anderem durch Einsätze in den U16- bis U23-Auswahlteams der Schweiz sowie in EM-Qualifikationsspielen.
Cheftrainer Thomas Pfannkuch lobte die Neuzugängerin als „moderne Torhüterin“ mit „wertvoller Erfahrung“ und betonte, dass sie sportlich wie auch charakterlich gut ins Team passe. Rutishauser selbst blickt ambitioniert auf die kommenden Aufgaben beim neuen Verein: Sie wolle den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen und zum angestrebten Aufstieg des SVM beitragen.
Tabelle
1. VfB Stuttgart (Auf) 14 9-4-1 49:17 31
2. SC Sand 14 10-1-3 33:14 31
3. SV Meppen 14 9-2-3 37:12 29
4. FSV Mainz 05 (Auf) 14 8-2-4 39:21 26
5. SG 99 Andernach 14 6-4-4 21:18 22
6. FC Viktoria 1889 Berlin (Auf) 13 5-5-3 24:15 20
7. FC Ingolstadt 04 14 6-2-6 24:25 20
8. 1. FFC Turbine Potsdam (Ab) 13 5-2-6 23:22 17
9. VfL Bochum 13 5-2-6 22:23 17
10. VfL Wolfsburg II (Auf) 14 5-1-8 28:41 16
11. Borussia Mönchengladbach 13 4-3-6 15:30 15
12. FC Bayern München II 13 3-2-8 15:37 11
13. Eintracht Frankfurt II 14 1-5-8 12:22 8
14. VfR Warbeyen (Auf) 13 0-3-10 12:57 3