SV Meppen verpflichtet Isabel Rutishauser als neue Torhüterin

Der SV Meppen hat auf die schwere Knieverletzung von Stammtorhüterin Thea Farwick reagiert und mit Isabel Rutishauser eine neue Torhüterin unter Vertrag genommen. Die 22-Jährige kommt vom Grasshopper Club Zürich und verstärkt das Team mit sofortiger Wirkung in der 2. Frauen-Bundesliga.

Farwick hatte sich Anfang Dezember im Ligaspiel gegen Bayern München II einen Anriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und fällt voraussichtlich vier bis fünf Monate aus. Um auf der Torhüterposition handlungsfähig zu bleiben, reagierte der SVM kurzfristig.

Isabel Rutishauser wurde in der Nachwuchsabteilung von GC Frauenfußball ausgebildet und stand seit 2020 im Kader der ersten Mannschaft. Für die Zürcherinnen absolvierte sie insgesamt 52 Pflichtspiele und sammelte Erfahrungen auf internationalem Niveau – unter anderem durch Einsätze in den U16- bis U23-Auswahlteams der Schweiz sowie in EM-Qualifikationsspielen.