SV Meppen verliert Torfestival in Flensburg

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, beide Teams taten sich bei schwierigen Wetterbedingungen schwer. Immer wieder sorgten starke Regenschauer dafür, dass kaum Spielfluss aufkam. Nach einer guten halben Stunde nutzten die Gastgeber ihre erste klare Möglichkeit: Sandro Plechaty köpfte nach einer Flanke zur Flensburger Führung ein (32.). Doch die Antwort der Meppener folgte prompt – Jonathan Wensing traf nach Hereingabe von Tobias Mißner ebenfalls per Kopf zum 1:1-Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, entwickelte sich dann jedoch zu einem Schlagabtausch. Flensburgs Ali Ibrahim brachte sein Team kurz nach Wiederanpfiff erneut in Führung (47.), ehe Julian Ulbricht nur sechs Minuten später per Foulelfmeter das 2:2 markierte (53.).

Doch die Hausherren zeigten sich effizienter: Ibrahim erzielte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer und stellte den alten Abstand wieder her. Meppen drängte anschließend auf den Ausgleich, blieb aber im Abschluss glücklos. In der Schlussphase entschieden individuelle Fehler die Partie. Zunächst erhöhte Marcel Cornils nach einem Abpraller zum 4:2 (81.), ehe Ulbricht postwendend verkürzte (84.). Doch ein Konter im direkten Gegenzug besiegelte die Niederlage – Dominic Hartmann traf zum 5:3-Endstand (85.).

Trotz der Pleite zeigte Meppen Moral, kam nach Rückständen mehrfach zurück und blieb bis in die Schlussminuten gefährlich. Am Ende jedoch machten Effizienz und Kaltschnäuzigkeit den Unterschied – und der SVM musste ohne Punkte die Heimreise ins Emsland antreten.

SC Weiche Flensburg 08 – SV Meppen 5:3

SC Weiche Flensburg 08: Christian Rust, Theo Behrmann (87. Thies Richter), Marshall Faleu, Sandro Plechaty (76. Marcel Cornils), Kevin Ntika Bondombe, Ole Wagner, Raul Celotto (89. Marian Sarr), Dominic Hartmann, Maksym Tytarenko (90. Bjarne Schleemann), Ibrahim Bashiru Ali (80. Randy Gyamenah), René Guder - Trainer: Tim Wulff

SV Meppen: Julius Pünt, Daniel Haritonov (46. Simon Engelmann), Tobias Mißner, Nikell Touglo, Stefan Rankic (67. Jonas Fedl), Dominique Domröse, Jonathan Wensing, Erik Zenga, Ersin Zehir (67. Mika Harald Stuhlmacher), Thorben Deters (60. Niclas Nadj), Julian Ulbricht - Trainer: Lucas Beniermann

Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel) - Zuschauer: 786

Tore: 1:0 Sandro Plechaty (31.), 1:1 Jonathan Wensing (37.), 2:1 Ibrahim Bashiru Ali (47.), 2:2 Julian Ulbricht (53. Foulelfmeter), 3:2 Ibrahim Bashiru Ali (56.), 4:2 Marcel Cornils (81.), 4:3 Julian Ulbricht (84.), 5:3 Dominic Hartmann (85.)