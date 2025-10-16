SV Meppen verliert Testspiel gegen Paderborns U23

Der SV Meppen hat am Wochenende ein Testspiel beim SC Paderborn II mit 0:3 (0:1) verloren. Trainer Lucas Beniermann schickte in Ostwestfalen ein gemischtes Team aus Akteuren der ersten und zweiten Mannschaft sowie Talenten aus der U19 und U17 aufs Feld. Der Fokus lag entsprechend nicht auf dem Ergebnis, sondern auf individueller Entwicklung und Spielpraxis auf hohem Niveau.
Die Meppener fanden trotz ungewohnter Zusammensetzung nach wenigen Minuten gut in die Partie. Gegen die hoch anlaufende Regionalligamannschaft der Paderborner hielt das junge SVM-Team ab etwa der zehnten Minute gut mit und versuchte, spielerische Lösungen zu finden.
Dennoch ging der SCP II in der 21. Minute in Führung: Kevin Gleissner traf mit einem wuchtigen Schuss von der rechten Strafraumkante unter die Latte – ein sehenswerter Treffer, bei dem Meppens Keeper Noah Oberbeck keine Abwehrchance hatte.
In der 30. Minute hatte Meppen die große Chance zum Ausgleich: Nach schöner Kombination über die linke Seite setzte Amin Muja einen Kopfball knapp am Tor vorbei – es blieb beim knappen Rückstand zur Pause.
In der zweiten Hälfte blieb das Spiel zunächst offen. Meppen verteidigte kompakt und zeigte vor allem im Spiel gegen den Ball eine engagierte Leistung – obwohl im Verlauf der zweiten 45 Minuten immer weniger Spieler mit Regionalliga-Erfahrung auf dem Platz standen.
Paderborn blieb insgesamt die dominantere Mannschaft und belohnte sich in der Schlussphase: In der 85. Minute erhöhte Henrik Koch nach einem Angriff über die linke Seite mit Hilfe des Innenpfostens auf 2:0. In der Nachspielzeit sorgte Medin Kojic per Foulelfmeter für den 3:0-Endstand.
Trotz der Niederlage zeigte sich Lucas Beniermann zufrieden mit dem Test: „Viele Spieler haben heute auf neuem Niveau wertvolle Minuten gesammelt.“ Die Partie diente vor allem der Belastungssteuerung und der Entwicklung von Nachwuchskräften – und offenbarte, dass sich die Nachwuchsabteilung des SVM auch gegen ein stark besetztes Regionalliga-Team ordentlich behaupten kann.
Oberbeck – M. Zumdieck, Niemeyer, Rankic (29. Thöle), Moes (60. Haritonov) – Wittrock, Wessels (32. Klöpper) – L. Zumdieck (82. Meyer), Muja (60. Wema), Stuhlmacher (60. von Garrel) – Schmitt (46. Kolhoff)
Tore:
1:0 Gleissner (21.)
2:0 Koch (85.)
3:0 Kojic (90.+1, Foulelfmeter)