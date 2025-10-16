SV Meppen verliert Testspiel gegen Paderborns U23

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Meppen hat am Wochenende ein Testspiel beim SC Paderborn II mit 0:3 (0:1) verloren. Trainer Lucas Beniermann schickte in Ostwestfalen ein gemischtes Team aus Akteuren der ersten und zweiten Mannschaft sowie Talenten aus der U19 und U17 aufs Feld. Der Fokus lag entsprechend nicht auf dem Ergebnis, sondern auf individueller Entwicklung und Spielpraxis auf hohem Niveau.

Die Meppener fanden trotz ungewohnter Zusammensetzung nach wenigen Minuten gut in die Partie. Gegen die hoch anlaufende Regionalligamannschaft der Paderborner hielt das junge SVM-Team ab etwa der zehnten Minute gut mit und versuchte, spielerische Lösungen zu finden. Dennoch ging der SCP II in der 21. Minute in Führung: Kevin Gleissner traf mit einem wuchtigen Schuss von der rechten Strafraumkante unter die Latte – ein sehenswerter Treffer, bei dem Meppens Keeper Noah Oberbeck keine Abwehrchance hatte.

In der 30. Minute hatte Meppen die große Chance zum Ausgleich: Nach schöner Kombination über die linke Seite setzte Amin Muja einen Kopfball knapp am Tor vorbei – es blieb beim knappen Rückstand zur Pause. Beniermann-Team hält lange gut dagegen