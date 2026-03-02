SV Meppen verlängert mit Torwarttrainer Marcus Antczak

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen setzt in seiner Frauen- und Mädchenfußballabteilung weiter auf personelle Kontinuität. Torwarttrainer Marcus Antczak hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der Inhaber der UEFA-Torwart-Trainer-B-Lizenz gehört seit mehreren Jahren zum Funktionsteam der SVM-Frauen und verantwortet maßgeblich die Ausbildung der Torhüterinnen.

Aktuell arbeitet Antczak im Trainerstab der Zweitliga-Mannschaft unter Cheftrainerin Katharina Börger sowie Trainer und Sportlichem Leiter Thomas Pfannkuch. Zuvor war er bereits unter Carin Bakhuis, Theo Dedes und Roger Müller tätig. In dieser Zeit begleitete er die Entwicklung zahlreicher Torhüterinnen im Leistungs- und Nachwuchsbereich.

Neben seiner Tätigkeit bei den Frauen, die in der 2. Bundesliga derzeit den dritten Tabellenplatz belegen, bleibt Antczak auch in den kommenden beiden Spielzeiten im Nachwuchsbereich eingebunden. Dort betreut er die Torhüterinnen der Mädchenmannschaften und soll weiterhin die Verzahnung zwischen Jugend- und Leistungsbereich sichern.