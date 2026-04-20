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SV Meppen verlängert mit Stammkeeper Julius Pünt
Torhüter bleibt ligaunabhängig – Verein setzt weiter auf eigene Talente
Der SV Meppen treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann eine Schlüsselposition langfristig sichern: Julius Pünt hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert. Der 22-Jährige bleibt damit auch über die laufende Spielzeit hinaus die Nummer eins im Tor der Emsländer.
Vertrauen in Entwicklung und Qualität
Die Verantwortlichen beim SV Meppen sehen in Pünt einen zentralen Baustein für die Zukunft. Sportlicher Leiter Olufemi Smith hebt insbesondere die Kombination aus Talent, Leistungsstärke und Vereinsidentifikation hervor. Gleichzeitig trauen die Verantwortlichen dem jungen Schlussmann weiteres Entwicklungspotenzial zu.
Pünts Weg beim SV Meppen begann 2019 mit dem Wechsel vom FC Schüttorf ins Jugendleistungszentrum Emsland. Inzwischen hat sich der Torhüter längst im Profibereich etabliert und steht seit mehr als zwei Jahren regelmäßig zwischen den Pfosten der ersten Mannschaft.
Starke Zahlen in der laufenden Saison
Auch statistisch untermauert Pünt seinen Status als Leistungsträger. Insgesamt absolvierte er bislang 85 Pflichtspiele für den SVM. In der aktuellen Spielzeit kassierte er in 29 Einsätzen lediglich 28 Gegentore und blieb in 13 Partien ohne Gegentreffer – Werte, die seine Konstanz und Zuverlässigkeit unterstreichen.
Mit der Verlängerung setzt der SV Meppen ein deutliches Zeichen: Der Verein will seine Leistungsträger langfristig binden und gleichzeitig auf die Entwicklung eigener Talente bauen. Julius Pünt verkörpert diesen Weg exemplarisch – als Eigengewächs und feste Größe im Team.