SV Meppen verlängert mit Stammkeeper Julius Pünt

Vertrauen in Entwicklung und Qualität

Die Verantwortlichen beim SV Meppen sehen in Pünt einen zentralen Baustein für die Zukunft. Sportlicher Leiter Olufemi Smith hebt insbesondere die Kombination aus Talent, Leistungsstärke und Vereinsidentifikation hervor. Gleichzeitig trauen die Verantwortlichen dem jungen Schlussmann weiteres Entwicklungspotenzial zu.

Pünts Weg beim SV Meppen begann 2019 mit dem Wechsel vom FC Schüttorf ins Jugendleistungszentrum Emsland. Inzwischen hat sich der Torhüter längst im Profibereich etabliert und steht seit mehr als zwei Jahren regelmäßig zwischen den Pfosten der ersten Mannschaft.