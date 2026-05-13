SV Meppen verlängert mit Sonja Lux

Der SV Meppen setzt weiter auf Kontinuität im Kader und hat den Vertrag mit Mittelfeldspielerin Sonja Lux verlängert. Für beide Seiten ist die Entscheidung ein bewusstes Zeichen des Vertrauens – insbesondere nach einer Saison, die sportlich wie persönlich von großen Herausforderungen geprägt war.
Lux war im Sommer 2024 aus den USA ins Emsland gewechselt. Nach zwei Semestern an der California Baptist University kehrte die frühere Nachwuchsspielerin des FC Bayern München in den deutschen Fußball zurück und fand sich beim SV Meppen schnell zurecht.
Bereits in ihrer ersten Spielzeit entwickelte sich die 21-Jährige zu einer festen Größe im zentralen Mittelfeld. Insgesamt absolvierte sie in der Saison 2024/2025 23 Pflichtspiele für die Meppenerinnen, darunter 21 Einsätze in der 2. Frauen-Bundesliga sowie zwei Partien im DFB-Pokal.
Vor allem mit ihrer Ruhe am Ball, ihrer Übersicht und ihrem strukturierten Passspiel überzeugte Lux früh im Meppener Spielsystem. Immer wieder gelang es ihr, das Spiel aus dem Zentrum heraus zu ordnen und wichtige Impulse im Aufbau zu setzen. Besonders in der Verbindung zwischen Defensive und Offensive brachte sie Stabilität und Kontrolle in das Spiel des SVM.
Die laufende Saison 2025/2026 nahm für die Mittelfeldspielerin jedoch einen bitteren Verlauf. Während der Vorbereitung zog sich Lux einen Kreuzbandriss zu und fiel dadurch für die gesamte Spielzeit aus.
Trotz der langen Rehabilitationsphase arbeitete sie kontinuierlich an ihrem Comeback und absolvierte inzwischen erste Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Auch während ihrer Verletzung blieb sie eng an das Team angebunden und war weiterhin Teil des täglichen Mannschaftsgefüges.
„Die vergangenen Monate waren natürlich nicht einfach, aber ich habe in dieser Zeit viel Unterstützung vom Verein, von der Mannschaft und aus dem Umfeld bekommen“, erklärt Lux. „Deshalb freue ich mich umso mehr, weiterhin Teil des SV Meppen zu sein. Für mich ist das ein großes Zeichen von Vertrauen, das ich unbedingt zurückgeben möchte.“
Cheftrainerin Katharina Börger hebt neben den sportlichen Qualitäten vor allem die Haltung der Mittelfeldspielerin während ihrer Reha hervor: „Sonja hat in ihrer ersten Saison bei uns schnell gezeigt, welche Intensität und Dynamik sie in unser Spiel bringen kann. Sie arbeitet extrem mannschaftsdienlich, investiert viele Wege und gibt der Mannschaft viel Energie. Gleichzeitig hat sie während ihrer Verletzungszeit unglaublich professionell gearbeitet und nie den Anschluss ans Team verloren. Wir freuen uns sehr, dass sie ihren Weg beim SV Meppen fortsetzt.“
Mit der Vertragsverlängerung bindet der SV Meppen eine Spielerin, die trotz ihrer langen Verletzungspause bereits gezeigt hat, welchen sportlichen Wert sie für die Mannschaft besitzen kann. Nun arbeitet Lux Schritt für Schritt an ihrer Rückkehr auf den Platz – mit dem klaren Ziel, künftig wieder eine zentrale Rolle im Meppener Mittelfeld einzunehmen.