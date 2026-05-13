SV Meppen verlängert mit Sonja Lux Mittelfeldspielerin bleibt trotz langer Verletzungspause Teil des Teams von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen setzt weiter auf Kontinuität im Kader und hat den Vertrag mit Mittelfeldspielerin Sonja Lux verlängert. Für beide Seiten ist die Entscheidung ein bewusstes Zeichen des Vertrauens – insbesondere nach einer Saison, die sportlich wie persönlich von großen Herausforderungen geprägt war.

Lux war im Sommer 2024 aus den USA ins Emsland gewechselt. Nach zwei Semestern an der California Baptist University kehrte die frühere Nachwuchsspielerin des FC Bayern München in den deutschen Fußball zurück und fand sich beim SV Meppen schnell zurecht. Bereits in ihrer ersten Spielzeit entwickelte sich die 21-Jährige zu einer festen Größe im zentralen Mittelfeld. Insgesamt absolvierte sie in der Saison 2024/2025 23 Pflichtspiele für die Meppenerinnen, darunter 21 Einsätze in der 2. Frauen-Bundesliga sowie zwei Partien im DFB-Pokal.

Vor allem mit ihrer Ruhe am Ball, ihrer Übersicht und ihrem strukturierten Passspiel überzeugte Lux früh im Meppener Spielsystem. Immer wieder gelang es ihr, das Spiel aus dem Zentrum heraus zu ordnen und wichtige Impulse im Aufbau zu setzen. Besonders in der Verbindung zwischen Defensive und Offensive brachte sie Stabilität und Kontrolle in das Spiel des SVM. Kreuzbandriss stoppt Entwicklung Die laufende Saison 2025/2026 nahm für die Mittelfeldspielerin jedoch einen bitteren Verlauf. Während der Vorbereitung zog sich Lux einen Kreuzbandriss zu und fiel dadurch für die gesamte Spielzeit aus.