SV Meppen verlängert mit Offensivspielerin trotz langer Verletzung

Die 28-Jährige gehört seit zwei Spielzeiten zum Aufgebot des SVM – auf ihr Pflichtspieldebüt wartet sie jedoch weiterhin. Noch vor Beginn der Saison 2024/2025 zog sich Haberäcker in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu und fiel langfristig aus. Rückschlag nach langer Reha Nach monatelanger Rehabilitation arbeitete sich die erfahrene Offensivspielerin Schritt für Schritt zurück und stand Mitte 2025 kurz vor ihrem Comeback. Doch im Rahmen ihres Wiedereinstiegs erlitt sie erneut einen Kreuzbandriss und verpasste dadurch auch die komplette Saison 2025/2026.

Trotz dieser langen Leidenszeit hält der SV Meppen bewusst an der vielseitig einsetzbaren Spielerin fest. Innerhalb der Mannschaft genießt Haberäcker weiterhin großes Ansehen und blieb während ihrer gesamten Reha eng an Team und Verein angebunden. „Natürlich waren die vergangenen beiden Jahre sportlich unglaublich schwierig“, erklärt Haberäcker auf der Vereinshomepage. „Trotzdem habe ich mich beim SV Meppen jederzeit unterstützt und wertgeschätzt gefühlt. Genau deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Für mich ist das ein großes Zeichen des Vertrauens.“