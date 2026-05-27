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SV Meppen verlängert mit Offensivspielerin trotz langer Verletzung
Maren Haberäcker bleibt trotz langer Verletzungspause Teil der Planungen
Der SV Meppen setzt den gemeinsamen Weg mit Maren Haberäcker fort. Die Offensivspielerin hat ihren Vertrag bei den Emsländerinnen verlängert und bleibt damit auch künftig Teil des Zweitliga-Kaders.
Die 28-Jährige gehört seit zwei Spielzeiten zum Aufgebot des SVM – auf ihr Pflichtspieldebüt wartet sie jedoch weiterhin. Noch vor Beginn der Saison 2024/2025 zog sich Haberäcker in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu und fiel langfristig aus.
Rückschlag nach langer Reha
Nach monatelanger Rehabilitation arbeitete sich die erfahrene Offensivspielerin Schritt für Schritt zurück und stand Mitte 2025 kurz vor ihrem Comeback. Doch im Rahmen ihres Wiedereinstiegs erlitt sie erneut einen Kreuzbandriss und verpasste dadurch auch die komplette Saison 2025/2026.
Trotz dieser langen Leidenszeit hält der SV Meppen bewusst an der vielseitig einsetzbaren Spielerin fest. Innerhalb der Mannschaft genießt Haberäcker weiterhin großes Ansehen und blieb während ihrer gesamten Reha eng an Team und Verein angebunden.
„Natürlich waren die vergangenen beiden Jahre sportlich unglaublich schwierig“, erklärt Haberäcker auf der Vereinshomepage. „Trotzdem habe ich mich beim SV Meppen jederzeit unterstützt und wertgeschätzt gefühlt. Genau deshalb freue ich mich sehr darüber, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Für mich ist das ein großes Zeichen des Vertrauens.“
Verein setzt auf Geduld und Qualität
Cheftrainerin Katharina Börger sieht die Vertragsverlängerung bewusst als Signal der Überzeugung: „Maren hat in den vergangenen beiden Jahren enormes Verletzungspech erlebt und ist trotzdem immer positiv geblieben. Sie arbeitet sehr professionell, bringt fußballerisch viel Qualität mit und passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft. Wir sehen weiterhin großes Potenzial in ihr und freuen uns darauf, sie hoffentlich in der kommenden Saison endlich auf dem Platz im Trikot des SV Meppen zu erleben.“
Mit der Verlängerung setzt der SV Meppen auf Kontinuität und Zusammenhalt. Gleichzeitig ist die Entscheidung Ausdruck der gemeinsamen Überzeugung, dass sich Geduld, Vertrauen und harte Arbeit langfristig auszahlen können. Für Haberäcker bedeutet die Vertragsverlängerung vor allem die Chance, nach zwei schweren Rückschlägen einen neuen Anlauf zu nehmen.