SV Meppen verlängert mit Dominique Domröse

Der SV Meppen treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann eine weitere wichtige Personalie vermelden: Dominique Domröse hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten.
Sportlicher Leiter Olufemi Smith hebt die Bedeutung der Verlängerung hervor. Domröse passe sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zum Verein. Trotz Interesse anderer Klubs habe sich der 24-Jährige bewusst für den eingeschlagenen Weg in Meppen entschieden. Besonders seine Dynamik und hohe Aktivität auf der rechten Seite machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Spiel der Emsländer.
Seit seinem Wechsel vom SC Paderborn 07 II im Januar 2025 hat Domröse eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Der gebürtige Darmstädter setzte sich unmittelbar nach seiner Ankunft in der Startelf fest und entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einem Leistungsträger.
Auch statistisch liefert der Rechtsverteidiger überzeugende Argumente: In bislang 41 Pflichtspielen für den SV Meppen erzielte Domröse drei Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Damit sorgt er nicht nur für Stabilität in der Defensive, sondern bringt regelmäßig Gefahr im Offensivspiel über die rechte Außenbahn.
Mit der Vertragsverlängerung setzt der SV Meppen ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität. Nach mehreren wichtigen Personalentscheidungen bleibt der Kern der Mannschaft zusammen – eine wichtige Grundlage für die kommenden sportlichen Aufgaben.