SV Meppen verlängert mit Dominique Domröse

Der SV Meppen treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann eine weitere wichtige Personalie vermelden: Dominique Domröse hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten.

Sportlicher Leiter Olufemi Smith hebt die Bedeutung der Verlängerung hervor. Domröse passe sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zum Verein. Trotz Interesse anderer Klubs habe sich der 24-Jährige bewusst für den eingeschlagenen Weg in Meppen entschieden. Besonders seine Dynamik und hohe Aktivität auf der rechten Seite machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Spiel der Emsländer.

Schneller Aufstieg zur Stammkraft

Seit seinem Wechsel vom SC Paderborn 07 II im Januar 2025 hat Domröse eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Der gebürtige Darmstädter setzte sich unmittelbar nach seiner Ankunft in der Startelf fest und entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einem Leistungsträger.