SV Meppen verabschiedet Stuhlmacher und Zumdieck Zwei Eigengewächse beziehungsweise Leistungsträger verlassen die Emsländer nach der Saison – Sportchef Smith würdigt ihren Weg beim SVM von red · Heute, 19:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der personelle Umbruch beim SV Meppen nimmt weiter Formen an. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga steht fest, dass mit Mika Stuhlmacher und Lasse Zumdieck zwei Spieler den Verein nach Saisonende verlassen werden. Beide Akteure wurden bereits rund um das letzte Heimspiel emotional verabschiedet.

Vor allem der Abschied von Stuhlmacher markiert das Ende einer bemerkenswerten sportlichen Geschichte. Der 23-Jährige war im Sommer 2024 vom TSV Havelse nach Meppen gewechselt – ursprünglich als zentraler Mittelfeldspieler. Unter den Emsländern wandelte sich der 1,97 Meter große Akteur jedoch zunehmend zu einer festen Größe auf der offensiven Außenbahn. „Mika hat in den vergangenen zwei Jahren eine tolle Entwicklung genommen und sich mit seinen Leistungen in den Fokus gespielt“, erklärte Meppens Sportlicher Leiter Olufemi Smith. Besonders die Umstellung seiner Position hebt Smith hervor: „Stuhli kam als zentraler Mittelfeldspieler zu uns und hat sich in Meppen zu einem effektiven offensiven Außenbahnspieler umschulen lassen.“

Mit zehn Toren und neun Vorlagen in bislang 66 Pflichtspielen hinterlässt Stuhlmacher sportlich deutliche Spuren. Gleichzeitig macht Smith deutlich, dass der Verein den weiteren Weg des Mittelfeldspielers aufmerksam verfolgen werde. „Er ist mit seinen 23 Jahren noch ein junger und entwicklungsfähiger Spieler. Wir bedanken uns bei Mika für seinen Einsatz im Trikot des SV Meppen und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“ Zumdieck verabschiedet sich nach langer Vereinszeit Auch Lasse Zumdieck wird den SVM verlassen. Der Linksfuß zählt zu den Spielern, die den klassischen Weg durch den Meppener Nachwuchs gegangen sind. Seit 2018 durchlief er sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und schaffte anschließend den Sprung in den Profikader.