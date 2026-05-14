SV Meppen verabschiedet sich: Das große Finale der Regionalliga Nord

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Vor dem 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Nord ist die größte Entscheidung längst gefallen: SV Meppen steht als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga fest. Auch am Tabellenende herrscht Klarheit, denn FC St. Pauli II, TuS Blau-Weiß Lohne und Altona 93 stehen als Absteiger fest. Doch dieser Schlusstag ist deshalb keineswegs bedeutungslos. Dahinter geht es noch um Platzierungen, um einen starken letzten Eindruck und um die Frage, wer sich mit Rückenwind in die Sommerpause verabschiedet. Zwischen Stolz, Frust und letzten Chancen liegt noch einmal viel Spannung über dieser Liga.

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Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt HSC Hannover HSC Hannover 18:00 PUSH

FC Eintracht Norderstedt hat sich mit dem 2:2 bei SC Weiche Flensburg 08 noch einmal gewehrt, bleibt mit 30 Punkten aber im unteren Tabellendrittel hängen. Zum Abschluss soll zuhause ein Sieg her, um eine schwierige Saison wenigstens mit einem positiven Signal zu beenden. Gerade vor eigenem Publikum hat dieses letzte Spiel deshalb noch Gewicht. Der HSC Hannover kommt nach dem emotionalen 2:0 im Stadtduell gegen Hannover 96 II mit neuem Selbstvertrauen. Mit 34 Punkten steht der Aufsteiger vor Norderstedt und kann die Saison mit einem Auswärtssieg sauber abrunden. Für beide Teams geht es nicht mehr um das nackte Überleben, aber sehr wohl um Haltung und einen versöhnlichen Abschluss.

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Der FSV Schöningen hat beim spektakulären 4:4 in Lohne noch einmal gezeigt, wie viel Leben in dieser Mannschaft steckt. Mit 34 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 13 und will sich im letzten Heimspiel mit einem Erfolg endgültig in einem guten Licht aus der Saison verabschieden. Das wäre ein bemerkenswerter Schlusspunkt. 1. FC Phönix Lübeck reist nach dem 2:1 gegen Altona 93 als Tabellenfünfter an und hat die Chance, diese starke Platzierung zu verteidigen oder sogar zu veredeln. Die Gäste haben in dieser Saison konstant geliefert und wollen nun auch das Finale sauber gestalten. Es ist ein Duell zwischen einem mutigen Aufsteiger und einem gefestigten Spitzenteam. ---

Hamburger SV II hat sich beim 1:1 bei FC St. Pauli II einen Punkt geholt und steht mit 44 Zählern auf Rang elf. Viel nach oben wird nicht mehr gehen, doch im letzten Heimspiel soll ein ordentlicher Abschluss gelingen. Gerade gegen einen bereits feststehenden Absteiger ist die Erwartung klar. TuS Blau-Weiß Lohne hat trotz des Abstiegs zuletzt beim wilden 4:4 gegen Schöningen noch einmal offensive Moral gezeigt. Die Gäste wollen sich nicht kampflos aus der Liga verabschieden. Genau darin liegt die kleine Gefahr für den HSV II: Wer abgestiegen ist, spielt oft befreit. Für die Gastgeber bleibt es dennoch ein Pflichtspiel auf Augenhöhe mit dem eigenen Anspruch. ---

Altona 93 ist abgestiegen, zeigte beim 1:2 bei Phönix Lübeck aber noch einmal Widerstand. Im letzten Heimspiel geht es nun um einen würdigen Abschied. Vor eigenem Publikum will der Aufsteiger wenigstens zum Schluss noch ein Ausrufezeichen setzen, auch wenn die Rückkehr in die Oberliga nicht mehr zu verhindern ist. BSV Kickers Emden kommt nach dem 1:1 gegen VfB Lübeck mit 48 Punkten und Rang acht. Die Gäste können die Saison noch in der oberen Tabellenhälfte beenden und haben damit ein klares Ziel. Für Altona geht es nur noch um Stolz, für Emden um einen runden Abschluss. Das macht dieses Spiel offener, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt. ---

Der SSV Jeddeloh hat beim 0:4 in Bremen einen schmerzhaften Rückschlag kassiert und damit Platz drei endgültig aus den Augen verloren. Dennoch steht die Mannschaft mit 63 Punkten auf einem starken vierten Rang und will sich zuhause mit einer Reaktion verabschieden. Ein besseres Ende als diese klare Niederlage wäre aus Sicht der Gastgeber dringend nötig. SV Drochtersen/Assel verlor das Spitzenspiel gegen Meppen trotz Führung mit 1:2 und bleibt bei 69 Punkten auf Rang zwei. Diese Platzierung ist stark, doch Drochtersen wird sich nicht mit einem faden Schlusspunkt zufriedengeben wollen. Es ist ein Duell zweier Spitzenteams, die zuletzt schmerzhafte Dämpfer erlebt haben und nun Wiedergutmachung suchen. ---

SV Meppen reist als Meister in diesen letzten Spieltag und hat mit dem 2:1 in Drochtersen noch einmal unterstrichen, warum der Aufstieg verdient ist. Vor eigenem Publikum dürfte die Atmosphäre besonders werden. Es geht um Feier, Stolz und die perfekte Abrundung einer starken Saison. Ein Heimsieg wäre der folgerichtige Schlussakkord. FC St. Pauli II steht als Absteiger fest, holte zuletzt aber im Derby gegen den HSV II immerhin ein 1:1. Die Hamburger werden sich nicht ergeben, sondern wenigstens Haltung zeigen wollen. Für Meppen ist das trotzdem ein Spiel mit klarer Erwartungshaltung: Meisterlich auftreten, das Publikum mitnehmen und mit einem guten Gefühl in die 3. Liga marschieren. ---

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II Bremer SV Bremer SV 18:00 live PUSH

Hannover 96 II hat im Stadtduell beim HSC Hannover eine bittere 0:2-Niederlage kassiert und steht nun auf Rang sieben. Der direkte Sprung nach ganz oben ist kein Thema mehr, aber die Zweitvertretung kann eine insgesamt ordentliche Saison mit einem Heimsieg sauber abschließen. Nach dem Derby-Rückschlag ist die Reaktion gefragt. Der Bremer SV holte beim 2:2 gegen VfB Oldenburg einen respektablen Punkt und steht mit 52 Zählern auf Rang sechs. Auch für die Gäste ist also noch eine kleine Verbesserung möglich. Dieses Spiel verspricht Intensität, weil beide Teams im oberen Mittelfeld nicht einfach austrudeln wollen. Es geht nicht um alles – aber ganz sicher noch um etwas. ---

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 18:00 live PUSH

Der VfB Lübeck erkämpfte sich in Emden spät ein 1:1 und geht mit 45 Punkten als Tabellenzehnter in den letzten Spieltag. Das Ziel ist nun klar: zuhause ein positives Ende setzen und die Saison wenigstens mit einem starken Schlussbild beenden. Gerade im eigenen Stadion dürfte die Erwartung an einen engagierten Auftritt hoch sein. SC Weiche Flensburg 08 holte zuletzt ein 2:2 gegen Norderstedt, verpasste dabei aber einen Sieg und verlor zudem einen Spieler durch eine Rote Karte. Mit 46 Punkten liegen die Gäste direkt vor Lübeck. Damit ist dieses Duell auch tabellarisch reizvoll: Der Sieger schließt vor dem direkten Konkurrenten ab. Viel Prestige für ein letztes Saisonspiel. ---

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg SV Werder Bremen Werder II 18:00 live PUSH

VfB Oldenburg hat beim 2:2 im Derby beim Bremer SV zwei Zähler liegen lassen, bleibt mit 66 Punkten aber klar auf Rang drei. Diese Platzierung ist stark, dennoch wird Oldenburg zuhause auf einen Sieg drängen, um den letzten Eindruck nicht dem Zufall zu überlassen. Vor eigenem Publikum soll ein positives Ausrufezeichen stehen. SV Werder Bremen II kommt nach dem klaren 4:0 gegen Jeddeloh mit Rückenwind und hat sich auf 40 Punkte verbessert. Die Bremer U23 hat in der Schlussphase der Saison noch einmal Lebendigkeit gezeigt und will das auch in Oldenburg bestätigen. Für die Gastgeber geht es um die Absicherung eines Spitzenplatzes, für Werder II um einen starken Schlusspunkt.