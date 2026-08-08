SV Meppen unterliegt Duisburg deutlich

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Der SV Meppen ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim MSV Duisburg verloren die Emsländer mit 0:3. Lex-Tyger Lobinger brachte die Gastgeber früh auf Kurs, nach der Pause machten Ben Schlicke und Conor Noß den verdienten Duisburger Auftaktsieg perfekt.

Dabei begann der SV Meppen durchaus mutig. Bereits in der ersten Minute landete ein Vorstoß von Schmitt am Außennetz, zudem liefen die Gäste den MSV früh an. Doch Duisburg übernahm schnell die Kontrolle – und benötigte nur acht Minuten für die Führung. Can Coskun flankte von links auf den Elfmeterpunkt, wo Lex-Tyger Lobinger hochstieg und zum 1:0 einköpfte.

Für Meppen kam wenig später der nächste Rückschlag hinzu. Jonas Fedl musste nach einer Behandlung bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden, Stefan Rankic übernahm.

Duisburg blieb anschließend die gefährlichere Mannschaft. Lobinger verfehlte nach einer Balleroberung von Dominik Kother nur knapp das Tor (23.), zweimal musste Meppens Torhüter Pünt gegen Jakob Bookjans eingreifen (27./28.). Der SVM fand offensiv dagegen kaum Lösungen. Duisburg verteidigte kompakt, während es den Gästen im letzten Drittel an Präzision fehlte.

So ging es mit einem aus Meppener Sicht noch schmeichelhaften 0:1 in die Pause.

Meppen steigert sich - Duisburg trifft

Zur zweiten Halbzeit brachte Meppen Luca Prasse für Jannic Ehlers und präsentierte sich zunächst agiler. Die Gastgeber behielten jedoch die Kontrolle und erhöhten in der 65. Minute. Nach einer Vorlage von Conor Noß köpfte Ben Schlicke den Ball zum 2:0 ins Tor.

Spätestens damit war der Weg für den MSV frei. Meppen wechselte mit Simon Engelmann und Florian Bähr noch einmal offensiv, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Stattdessen sorgte Noß in der 84. Minute für die endgültige Entscheidung. Nach einem Fehler von Rankic marschierte der Duisburger durch und vollendete zum 3:0.

Der SVM hatte in der Nachspielzeit zumindest noch die Chance auf den Ehrentreffer. Engelmann traf mit der Hacke jedoch nur die Latte.

Nach 95 Minuten stand damit ein verdienter 3:0-Erfolg des MSV Duisburg. Während die Gastgeber ihren gelungenen Saisonauftakt feierten, muss der SV Meppen nach einer Partie, in der Duisburg über weite Strecken die Kontrolle hatte, auf die ersten Punkte der neuen Spielzeit warten.