SV Meppen unter Druck, VfB Oldenburg gefordert, Kellerduelle brennen

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Am 28. Spieltag der Regionalliga Nord wird die Lage an der Spitze wie im Keller noch angespannter. SV Meppen führt die Tabelle mit 62 Punkten an, dicht verfolgt von SV Drochtersen/Assel mit 58 Punkten, während VfB Oldenburg mit 50 Punkten weiter an die Spitze heranrücken will. Im unteren Tabellendrittel kämpfen FSV Schöningen, HSC Hannover, FC Eintracht Norderstedt, TuS Blau-Weiß Lohne, Altona 93 und FC St. Pauli II um jeden Meter. Nach dem jüngsten Spieltag und dem Nachholspiel unter der Woche tragen fast alle Partien dieses Wochenendes spürbar mehr Gewicht als gewöhnlich.

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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH



Hamburger SV II kommt mit Selbstvertrauen aus dem klaren 4:0 gegen Altona 93. Maurice Boakye ragte mit drei Toren heraus, dazu traf Niklas Tuppeck, und selbst ein verschossener Foulelfmeter änderte nichts an einem entschlossenen Auftritt. Mit 39 Punkten steht der HSV II auf Rang fünf und hat im oberen Mittelfeld weiter Zug. FSV Schöningen dagegen erlebt harte Wochen. Auf das 0:4 gegen VfB Lübeck folgte unter der Woche das 1:2 gegen BSV Kickers Emden, obwohl die Mannschaft nach dem späten Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray noch einmal Hoffnung schöpfte. Das Hinspiel gewann Schöningen allerdings 2:1, damals mit dem späten Handelfmeter von Philipp Harant. Nun reist ein Team nach Hamburg, das bei 25 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Widerstand braucht.

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BSV Kickers Emden hat sich mit dem 1:1 in Lohne und dem 2:1 im Nachholspiel in Schöningen stabilisiert. Vor allem Theo Schröder, der in Schöningen doppelt traf, gab der Mannschaft neues Gewicht. Emden steht nun bei 32 Punkten und hat sich vorerst etwas Luft verschafft. SV Werder Bremen II setzte mit dem späten 1:0 gegen SV Drochtersen/Assel ein starkes Zeichen. Kevin Manthey traf in der 90.+3 Minute und belohnte eine Mannschaft, die sich im engen Mittelfeld behauptet. Das Hinspiel endete 1:1, damals glich Mika Eickhoff spät aus. Auch diesmal deutet vieles auf ein enges Spiel hin, in dem kleine Momente die Richtung bestimmen.

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Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 Hannover 96 Hannover 96 II 15:30 live PUSH



Für Altona 93 war das 0:4 bei Hamburger SV II ein weiterer schwerer Rückschlag. Mit 19 Punkten bleibt der Aufsteiger tief im Keller, und die Niederlage wirkte klarer als nur ein schlechter Tag. Hannover 96 II dagegen gewann ein spektakuläres Spiel gegen VfB Oldenburg mit 3:2. Tom Hobrecht, Montell Ndikom und Mustafa Abdullatif trafen für ein Team, das mit 38 Punkten auf Rang sechs steht. Das Hinspiel gewann Hannover 96 II bereits 4:1, mit Toren von Sean Busch, Joseph Ganda, Tom Hobrecht und Tim Walbrecht. Für Altona ist dieses Heimspiel fast schon ein Pflichttermin im Kampf ums Überleben. Hannover II kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen. Für Altona 93 war das 0:4 bei Hamburger SV II ein weiterer schwerer Rückschlag. Mit 19 Punkten bleibt der Aufsteiger tief im Keller, und die Niederlage wirkte klarer als nur ein schlechter Tag. Hannover 96 II dagegen gewann ein spektakuläres Spiel gegen VfB Oldenburg mit 3:2. Tom Hobrecht, Montell Ndikom und Mustafa Abdullatif trafen für ein Team, das mit 38 Punkten auf Rang sechs steht. Das Hinspiel gewann Hannover 96 II bereits 4:1, mit Toren von Sean Busch, Joseph Ganda, Tom Hobrecht und Tim Walbrecht. Für Altona ist dieses Heimspiel fast schon ein Pflichttermin im Kampf ums Überleben. Hannover II kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen. ---

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 16:00 live PUSH



SSV Jeddeloh kommt mit Rückenwind. Das 1:0 in Norderstedt durch Tobias Bothe war der nächste reife Auftritt einer Mannschaft, die mit 48 Punkten längst mehr ist als nur ein Verfolger. SC Weiche Flensburg 08 holte zuletzt ein 1:1 gegen FC St. Pauli II, blieb damit aber bei 32 Punkten und im engen Mittelfeld. Das Hinspiel war eindeutig: Jeddeloh gewann in Flensburg 4:0 durch Tore von Tom Gaida, Simon Brinkmann doppelt und Pascal Steinwender. Diese klare Erinnerung wird vor diesem Rückspiel nicht verschwinden. Jeddeloh will oben dranbleiben, Weiche braucht Punkte gegen das Abrutschen. SSV Jeddeloh kommt mit Rückenwind. Das 1:0 in Norderstedt durch Tobias Bothe war der nächste reife Auftritt einer Mannschaft, die mit 48 Punkten längst mehr ist als nur ein Verfolger. SC Weiche Flensburg 08 holte zuletzt ein 1:1 gegen FC St. Pauli II, blieb damit aber bei 32 Punkten und im engen Mittelfeld. Das Hinspiel war eindeutig: Jeddeloh gewann in Flensburg 4:0 durch Tore von Tom Gaida, Simon Brinkmann doppelt und Pascal Steinwender. Diese klare Erinnerung wird vor diesem Rückspiel nicht verschwinden. Jeddeloh will oben dranbleiben, Weiche braucht Punkte gegen das Abrutschen. ---

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 14:00 live PUSH



SV Meppen setzte mit dem 4:0 bei 1. FC Phönix Lübeck ein mächtiges Ausrufezeichen. Julian Ulbricht, Oliver Schmitt, ein Eigentor und Ersin Zehir sorgten für einen Sieg, der die Tabellenführung auf 62 Punkte ausbaute. FC Eintracht Norderstedt verlor dagegen daheim 0:1 gegen SSV Jeddeloh und bleibt bei 21 Punkten in großer Gefahr. Das Hinspiel gewann Meppen dramatisch 2:1, weil Simon Engelmann erst in der 90.+2 Minute traf. Meppen geht nun als klarer Favorit in diese Partie. Doch gerade im unteren Bereich zählt für Norderstedt inzwischen jeder einzelne Punkt, und genau das macht solche Spiele unangenehm. SV Meppen setzte mit dem 4:0 bei 1. FC Phönix Lübeck ein mächtiges Ausrufezeichen. Julian Ulbricht, Oliver Schmitt, ein Eigentor und Ersin Zehir sorgten für einen Sieg, der die Tabellenführung auf 62 Punkte ausbaute. FC Eintracht Norderstedt verlor dagegen daheim 0:1 gegen SSV Jeddeloh und bleibt bei 21 Punkten in großer Gefahr. Das Hinspiel gewann Meppen dramatisch 2:1, weil Simon Engelmann erst in der 90.+2 Minute traf. Meppen geht nun als klarer Favorit in diese Partie. Doch gerade im unteren Bereich zählt für Norderstedt inzwischen jeder einzelne Punkt, und genau das macht solche Spiele unangenehm. ---



VfB Lübeck hat sich mit dem überzeugenden 4:0 in Schöningen auf 33 Punkte geschoben und neues Selbstvertrauen gesammelt. Bjarne Pfundheller, Manuel Farrona-Pulido, Ali Wissam Abu-Alfa und Dardan Karimani trafen in einer Partie, die früh in die richtige Richtung lief. TuS Blau-Weiß Lohne holte gegen BSV Kickers Emden nur ein 1:1 und steht mit 21 Punkten weiter gefährlich tief. Das Hinspiel gewann Lübeck spät 2:1, nachdem Antonio Verinac ausgeglichen und Dardan Karimani in der 90.+4 Minute entschieden hatte. Lübeck will den nächsten Schritt ins gesicherte Feld machen, Lohne kämpft längst um die blanke Existenz in dieser Liga. VfB Lübeck hat sich mit dem überzeugenden 4:0 in Schöningen auf 33 Punkte geschoben und neues Selbstvertrauen gesammelt. Bjarne Pfundheller, Manuel Farrona-Pulido, Ali Wissam Abu-Alfa und Dardan Karimani trafen in einer Partie, die früh in die richtige Richtung lief. TuS Blau-Weiß Lohne holte gegen BSV Kickers Emden nur ein 1:1 und steht mit 21 Punkten weiter gefährlich tief. Das Hinspiel gewann Lübeck spät 2:1, nachdem Antonio Verinac ausgeglichen und Dardan Karimani in der 90.+4 Minute entschieden hatte. Lübeck will den nächsten Schritt ins gesicherte Feld machen, Lohne kämpft längst um die blanke Existenz in dieser Liga. ---



VfB Oldenburg kassierte beim 2:3 in Hannover einen Rückschlag, obwohl die Mannschaft nach zwei Treffern von Moses Otuali und Rafael Brand zurückkam. Die Rote Karte gegen Aurel Loubongo passte zu einem bitteren Nachmittag. Mit 50 Punkten bleibt Oldenburg Dritter, darf sich im Rennen nach oben aber kaum weitere Ausrutscher erlauben. 1. FC Phönix Lübeck verlor zu Hause 0:4 gegen Meppen und fiel auf 37 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Oldenburg bereits 2:1. Nach der frühen Führung von Benjamin Luis drehten Willem-Hendrik Hoffrogge und Julian Boccaccio per Foulelfmeter die Partie. Dieses Rückspiel riecht nach Druck auf beiden Seiten: Oldenburg jagt die Spitze, Phönix Stabilität. VfB Oldenburg kassierte beim 2:3 in Hannover einen Rückschlag, obwohl die Mannschaft nach zwei Treffern von Moses Otuali und Rafael Brand zurückkam. Die Rote Karte gegen Aurel Loubongo passte zu einem bitteren Nachmittag. Mit 50 Punkten bleibt Oldenburg Dritter, darf sich im Rennen nach oben aber kaum weitere Ausrutscher erlauben. 1. FC Phönix Lübeck verlor zu Hause 0:4 gegen Meppen und fiel auf 37 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Oldenburg bereits 2:1. Nach der frühen Führung von Benjamin Luis drehten Willem-Hendrik Hoffrogge und Julian Boccaccio per Foulelfmeter die Partie. Dieses Rückspiel riecht nach Druck auf beiden Seiten: Oldenburg jagt die Spitze, Phönix Stabilität. ---



Der Bremer SV reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt und Joshua Dudock trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte brachte. SV Drochtersen/Assel musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1, obwohl Justin Marcel Gröger Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff und Haris Hyseni drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen. Der Bremer SV reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt und Joshua Dudock trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte brachte. SV Drochtersen/Assel musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1, obwohl Justin Marcel Gröger Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff und Haris Hyseni drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen. ---



Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, die unten dringend Ergebnisse brauchen. FC St. Pauli II holte zuletzt immerhin ein 1:1 bei Weiche Flensburg 08 und steht nun bei 16 Punkten. Adem Podrimaj brachte das Team per Foulelfmeter in Führung, ehe kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. HSC Hannover verlor gleichzeitig 0:2 gegen Bremer SV und bleibt bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann St. Pauli II in Hannover überraschend klar 2:0. Marwin Schmitz und Sisco Ngambia Dzonga trafen damals schon früh. Für St. Pauli II ist dieses Heimspiel eine der seltenen Gelegenheiten, direkt gegen einen Konkurrenten im unteren Bereich zu punkten. Für HSC Hannover ist es die Chance, Abstand zwischen sich und den Keller zu bringen.