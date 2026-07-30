SV Meppen U23 muss Torwart-Abgang verkraften von P. M. · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: @tim.leifeld.photograp

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Die U23 des SV Meppen muss kurz vor dem Saisonstart einen Abgang auf der Torhüterposition verkraften. Wie der Verein über seine sozialen Medien bekanntgab, verlässt Julian Walker die Mannschaft und schließt sich dem Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst an. Walker war bereits im vergangenen Sommer in den Oberligakader aufgerückt, obwohl er noch für die A-Jugend spielberechtigt gewesen wäre. Dort etablierte er sich als zweiter Torhüter und überzeugte laut Vereinsangaben mit seiner positiven Art, hoher Einsatzbereitschaft und professionellen Einstellung.

Die Entscheidung für den Wechsel fiel kurzfristig. Der SV Meppen zeigt jedoch Verständnis für den Schritt in die Regionalliga und verabschiedet den Keeper mit Dank für seinen Einsatz im blau-weißen Trikot. Gleichzeitig wünscht der Verein Walker für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

– Foto: Pillenkönig

Der ASV Altenlingen II hat seine starke Vorbereitung mit dem Gewinn des Heinz Niemann Gedächtnisturniers in Clusorth Bramhar gekrönt. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Matthes verdient mit 4:2 gegen den Emslandligisten SV Eltern durch. Vor allem im ersten Durchgang überzeugte die ASV Reserve mit flüssigem Kombinationsfußball und war die spielbestimmende Mannschaft. Eltern trat ersatzgeschwächt an, konnte den Altenlingenern jedoch nur phasenweise Paroli bieten. Nach dem Stadtmeistertitel der ersten Mannschaft sorgt damit auch die Reserve für einen Pokalerfolg. Für den ASV II ist es das nächste Ausrufezeichen einer gelungenen Vorbereitung, bevor am Sonntag in der ersten Runde des Kreispokals der SV Surwold wartet.

Laxten entscheidet Testspiel spät für sich

Der klassenhöhere Bezirksligist SV Olympia Laxten hat das Testspiel beim SV Dalum mit 2:0 gewonnen. Lange blieb die Partie torlos, ehe Phil Rado in der 80. Minute die Gäste in Führung brachte. Marvin Schmökel setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:0-Endstand.

– Foto: SV Adler Messingen