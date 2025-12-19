SV Meppen U23 ist beim Hallenmasters dabei

Die U23 des SV Meppen nimmt an den Meppener Hallenmasters 2026 teil. Das Team von Trainer Carsten Stammermann hat nach einem größeren personellen Umbruch in der laufenden Saison eine konstante Rolle in der Oberliga Niedersachsen eingenommen. Mit dreiundzwanzig Punkten steht die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Zum Abschluss des Fußballjahres gelang zudem ein Derbysieg im Emsland-Duell gegen den SV Holthausen-Biene.

Trainer Carsten Stammermann blickt der Stadtmeisterschaft mit Vorfreude entgegen und betont den Stellenwert des Turniers. „Tradition verbindet. Genau deshalb sind wir auch im kommenden Jahr wieder bei der Hallenstadtmeisterschaft in Meppen dabei. Wir freuen uns auf die tolle Stimmung in der Halle“, sagt Stammermann. Zugleich verweist er auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Unser neu formiertes U23-Team hat bisher eine für viele überraschend gute Saison in der Oberliga gespielt und nutzt die Winterpause bewusst auch für Hallenturniere.“

Auch die Bedeutung der Meppener Hallenmasters innerhalb des Vereins hebt der Trainer hervor. „Wir freuen uns sehr auf die Stadtmeisterschaft und bedanken uns schon jetzt bei den Sportfreunden Schwefingen für die Organisation“, so Stammermann.