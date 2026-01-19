SV Meppen U23 gewinnt die Stadtmeisterschaft im Penaltyschießen

Ein Sonntagnachmittag, volle Ränge, ein Finale mit Wendungen und am Ende ein paar Schritte vom Punkt, die alles entscheiden. Die U23 des SV Meppen holt sich bei der Meppener Stadtmeisterschaft den Titel und löst die Sportfreunde Schwefingen ab.

Gruppenphase: Zahlen, die eine Richtung vorgeben

Schon in der Vorrunde zeigte die U23 des SV Meppen, wohin der Weg an diesem Tag führen könnte. Drei Spiele, drei Siege, 13:1 Tore - Platz eins in Gruppe A. Dahinter folgte der VfL Emslage, während der SV Bokeloh und der SV Hemsen den Sprung ins Halbfinale verpassten. In Gruppe B marschierten die Sportfreunde Schwefingen ebenso souverän durch die Gruppenphase (9 Punkte, 13:3 Tore). Der SV Teglingen belegte Rang zwei, knapp vor der SG Stavern/Apeldorn. Union Meppen blieb punktlos.

Halbfinals: Deutlich, aber nicht ohne Widerstand Im ersten Halbfinale hielt der SV Teglingen zunächst gut gegen den SV Meppen II mit, lauerte auf Konter und blieb lange im Spiel. Ein Fehler in der Defensive leitete jedoch die Wende ein, Meppen zog davon und gewann am Ende mit 5:1. Das zweite Halbfinale ging klar an die Sportfreunde Schwefingen. Gegen den VfL Emslage setzte sich der Gastgeber mit 7:2 durch und zog verdient ins Finale ein. Spiel um Platz drei: Nerven aus Stahl Auch das kleine Finale brauchte das Penaltyschießen. Nach einem 3:3 nach regulärer Schützenzahl behielt der VfL Emslage gegen den SV Teglingen mit 4:3 vom Punkt die Oberhand und sicherte sich Rang drei. ➡️ Zum Penaltyschießen ⬅️ Finale: Früher Treffer, spätes Happy End Das Endspiel zwischen Schwefingen und dem SV Meppen II begann mit einem Paukenschlag: Nach nur 20 Sekunden nutzten die Sportfreunde einen Fehler im Meppener Aufbauspiel zur Führung. Schwefingen verteidigte konzentriert, kam seltener nach vorne - erhöhte aber dennoch auf 2:0.

Kurz vor der Pause verkürzte Meppen II trotz einer Zwei-Minuten-Strafe wegen Unsportlichkeit auf 2:1. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel offener, Schwefingen ließ zwei gute Chancen aus, Meppen II glich vier Minuten vor Schluss aus. Nach 20 Minuten stand es 2:2 - das Penaltyschießen musste entscheiden. Beide Teams vergaben zunächst, dann trafen beide. Der dritte Versuch der Sportfreunde wurde gehalten, Meppen II nutzte den Matchball und krönte sich zum Stadtmeister 2026. ➡️ Alle Tore vom Finale bei FuPaTV ⬅️ Ehrungen und Ausblick Neben dem Turniersieg der U23 des SV Meppen wurden weitere Akteure ausgezeichnet: Bester Torwart: Andre Van Held (SV Teglingen) Beste Torschützen: Moritz Hinnenkamp (SV Meppen U23) und Konstantin Burs (SF Schwefingen), je fünf Treffer

Die Sportfreunde Schwefingen waren in diesem Jahr für die Ausrichtung verantwortlich. 2027 übernimmt die SG Stavern/Apeldorn. Die Halle war rappelvoll, die Stimmung spätestens ab dem Halbfinale da. Am Ende blieb das, was Hallenturniere oft ausmacht: viele Spiele, wenig Zeit und eine Entscheidung vom Punkt.