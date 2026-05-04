SV Meppen trotz Last-Minute-Schock Meister

Nach einer Serie von 18 ungeschlagenen Spielen startete Meppen nervös in die Partie. Bereits in der Anfangsphase verhinderte Torhüter Julius Pünt mit einer starken Parade gegen Leon Gino Schmidt einen frühen Rückstand. Auch im weiteren Verlauf tat sich der SVM schwer, klare Strukturen zu finden. Der Bremer SV nutzte die Unsicherheiten, blieb zunächst aber selbst ohne Ertrag. Erst langsam fand Meppen ins Spiel und kam durch Julian Ulbricht zur ersten guten Möglichkeit.

Führungen und schnelle Antworten Den ersten Treffer erzielte schließlich der Gastgeber: Nach einer Ecke von Thorben Deters köpfte Luis Sprekelmeyer zum 1:0 ein. Die Führung hielt jedoch nur wenige Minuten, ehe Joshua Dudock für Bremen ausglich. Nach der Pause brachte Oliver Issa Schmitt den SVM erneut in Front, vorbereitet von Dominique Domröse. Doch erneut folgte die schnelle Antwort: Ein unglückliches Eigentor von Sprekelmeyer stellte auf 2:2.