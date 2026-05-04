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Allgemeines
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SV Meppen trotz Last-Minute-Schock Meister
2:3 gegen Bremer SV – Titelentscheidung fällt dennoch parallel in Flensburg
Der SV Meppen hat den sportlichen Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht – allerdings auf dramatische Weise. Vor 12.865 Zuschauern in der ausverkauften Hänsch-Arena unterlag die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann dem Bremer SV mit 2:3 (1:1), feierte am Ende aber dennoch die Meisterschaft.
Nach einer Serie von 18 ungeschlagenen Spielen startete Meppen nervös in die Partie. Bereits in der Anfangsphase verhinderte Torhüter Julius Pünt mit einer starken Parade gegen Leon Gino Schmidt einen frühen Rückstand.
Auch im weiteren Verlauf tat sich der SVM schwer, klare Strukturen zu finden. Der Bremer SV nutzte die Unsicherheiten, blieb zunächst aber selbst ohne Ertrag. Erst langsam fand Meppen ins Spiel und kam durch Julian Ulbricht zur ersten guten Möglichkeit.
Führungen und schnelle Antworten
Den ersten Treffer erzielte schließlich der Gastgeber: Nach einer Ecke von Thorben Deters köpfte Luis Sprekelmeyer zum 1:0 ein. Die Führung hielt jedoch nur wenige Minuten, ehe Joshua Dudock für Bremen ausglich.
Nach der Pause brachte Oliver Issa Schmitt den SVM erneut in Front, vorbereitet von Dominique Domröse. Doch erneut folgte die schnelle Antwort: Ein unglückliches Eigentor von Sprekelmeyer stellte auf 2:2.
Als sich bereits alles auf eine mögliche Aufstiegsfeier vorbereitete, traf Moritz Busch in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss zum 2:3 für den Bremer SV. Die Hänsch-Arena verstummte, der Moment der möglichen Meisterschaft schien zunächst vertagt.
Parallelspiel entscheidet über Titel
Während in Meppen Enttäuschung überwog, richteten sich die Blicke nach VfB Oldenburg gegen SC Weiche Flensburg 08. Dort setzte sich Flensburg mit 2:1 durch – und sorgte damit für die endgültige Entscheidung zugunsten des SVM.
Trotz der späten Niederlage steht der SV Meppen damit als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga fest. Der emotionale Abend endete schließlich mit dem, was zuvor auf dem Platz noch kurz in weiter Ferne schien: einer ausgelassenen Aufstiegsfeier in ganz Meppen.