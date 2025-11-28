SV Meppen triumphiert im Spitzenspiel gegen Oldenburg – Emden siegt

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach – und endete mit einem starken Auftritt des SV Meppen. Schon in der 10. Minute brachte Oliver Schmitt die Emsländer in Führung. In der 82. Minute sorgte Thorben Deters mit dem 2:0 für die Entscheidung und krönte damit eine reife Vorstellung des Tabellenführers. Kurz darauf wurde es hitzig: Doppeltorschütze Schmitt sah in der 84. Minute Gelb-Rot, wenig später musste Oldenburgs Ngufor Anubodem nach einer Roten Karte (86.) ebenfalls vom Feld. ---

Der BSV Kickers Emden feierte einen wichtigen Auswärtserfolg im Kampf um den Klassenerhalt. In einer ausgeglichenen Partie vor 710 Zuschauern entschieden Effizienz und Geduld. Die Gastgeber drückten, fanden aber keine Lücke in der kompakten Emder Defensive. In der 78. Minute nutzte Mika Eickhoff die sich bietende Chance und erzielte das Tor des Tages. Danach verteidigten die Gäste mit großem Einsatz den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 13:00

Hannover 96 II stabilisierte sich durch das 2:0 gegen Lohne und zeigte erstmals seit Wochen defensive Kompaktheit. Trainer Daniel Stendel dürfte vor allem die Effektivität gefallen haben.

Norderstedt verlor zuletzt gegen Oldenburg und hatte durch die Spielabsage gegen Phönix Lübeck keine Chance auf Wiedergutmachung. Die Ostermann-Elf ist auswärts schwer zu greifen, braucht aber dringend Punkte im Abstiegskampf.

Ein Spiel zweier Teams, die eng beieinander liegen und bei denen der kleinste Fehler entscheiden kann. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für Hannover 96 II. ---

Phönix sucht nach dem Ausrutscher in Lohne wieder nach Stabilität. Die Lübecker stehen trotz der Niederlage weiterhin auf Rang fünf, doch das 0:0 gegen Weiche und das 1:2 in Lohne verdeutlichen die Offensivprobleme der letzten Wochen.

Der HSC Hannover kommt aus einer 1:5-Klatsche beim HSV II – ein eklatanter Rückschritt nach vorangegangener positiver Entwicklung.

Phönix geht als klarer Favorit ins Spiel, doch hat der HSC schon mehrfach gezeigt, dass sie auswärts unangenehm sein können. Das Hinspiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00

Schöningen bleibt eine Wundertüte, gewann jüngst stark in Bremen (3:1) und verlor nur knapp gegen Drochtersen/Assel.

Jeddeloh kommt aus einer Spielpause, da die letzten Partien abgesagt wurden. Der SSV zeigt allerdings seit Monaten bemerkenswerte Reife – körperlich stark, taktisch klar, mental stabil.

Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Sieg für den SSV Jeddeloh. ---

St. Pauli II bleibt tief unten hängen, verlor in Bremen knapp und kommt nur schleppend voran.

Lübeck dagegen hat mit dem 1:5 gegen Meppen nach Wochen wieder ein Spiel verloren. Der VfB will eine neue Serie starten – und das Spiel bei St. Pauli II bietet die Chance auf einen dafür. Beide stehen unter Druck. Ein wegweisendes Duell für die Rückrunde. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. ---

Der HSV II ist einer der Gewinner der letzten Wochen: Erst 1:0 in Hannover, dann 5:1 gegen den HSC – die Offensivreihe funktioniert.

Drochtersen/Assel musste sich nach dem späten Ausgleich in Emden mit einem knappen 1:0 gegen Schöningen die Punkte erkämpfen. Der Tabellenzweite bleibt stabil.

In Hamburg wartet ein echter Härtetest. Drochtersen/Assel darf sich in diesem engen Titelkampf keinen Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den Hamburger SV II. ---