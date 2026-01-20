SV Meppen trauert um Hans‑Joachim „Hansi“ Beutler

Beutler wurde am 12. Januar 1942 in Schlesien geboren. Wie viele Spieler seiner Generation fand er über die Jugend‑Kreisauswahl den Weg zum SV Meppen. 1959 wechselte er als A‑Jugendlicher vom SV Groß Hesepe in den Verein, ein Jahr später schaffte er unter Trainer Gerd Timmer den Sprung in die erste Mannschaft. Teil einer historischen Aufstiegsmannschaft

Im Mai 1961 schrieb der SV Meppen Vereinsgeschichte. Nach einem Kopf‑an‑Kopf‑Rennen mit dem TuS Lingen wurde der SVM Meister der Amateuroberliga Niedersachsen, Staffel 8. In der anschließenden Aufstiegsrunde qualifizierten sich die Emsländer als Gruppensieger für die Amateuroberliga West. In sechs Spielen erzielte Meppen 29 Tore, drei davon gingen auf das Konto von Beutler. Beutler galt als herausragender Techniker im offensiven Mittelfeld. „Er war einer der Besten in dieser Klasse damals. Torjäger Gerd Sand hat sehr von seinen Vorlagen profitiert“, erinnerte sich Mitspieler Manfred Mogge. Zur Aufstiegsmannschaft gehörten unter anderem auch Gerd van Zoest, Klaus Iwanzik, Georg Rocks und Erwin Vorloeper. Als Anerkennung für den sportlichen Erfolg unternahm das Team eine gemeinsame Reise nach Hamburg.