SV Meppen trauert um Hans‑Joachim „Hansi“ Beutler

Beutler wurde am 12. Januar 1942 in Schlesien geboren. Wie viele Spieler seiner Generation fand er über die Jugend‑Kreisauswahl den Weg zum SV Meppen. 1959 wechselte er als A‑Jugendlicher vom SV Groß Hesepe in den Verein, ein Jahr später schaffte er unter Trainer Gerd Timmer den Sprung in die erste Mannschaft.
Teil einer historischen Aufstiegsmannschaft
Im Mai 1961 schrieb der SV Meppen Vereinsgeschichte. Nach einem Kopf‑an‑Kopf‑Rennen mit dem TuS Lingen wurde der SVM Meister der Amateuroberliga Niedersachsen, Staffel 8. In der anschließenden Aufstiegsrunde qualifizierten sich die Emsländer als Gruppensieger für die Amateuroberliga West. In sechs Spielen erzielte Meppen 29 Tore, drei davon gingen auf das Konto von Beutler.
Beutler galt als herausragender Techniker im offensiven Mittelfeld. „Er war einer der Besten in dieser Klasse damals. Torjäger Gerd Sand hat sehr von seinen Vorlagen profitiert“, erinnerte sich Mitspieler Manfred Mogge. Zur Aufstiegsmannschaft gehörten unter anderem auch Gerd van Zoest, Klaus Iwanzik, Georg Rocks und Erwin Vorloeper. Als Anerkennung für den sportlichen Erfolg unternahm das Team eine gemeinsame Reise nach Hamburg.
In der neuen Liga gelang dem SV Meppen anschließend knapp der Klassenerhalt. Höhepunkt jener Saison war zudem ein Freundschaftsspiel anlässlich des 50‑jährigen Vereinsjubiläums gegen Borussia Mönchengladbach, das der damalige West‑Oberligist mit 2:1 gewann.
Beruflicher Weg und spätere Stationen
1962 verließ Beutler den SV Meppen aus beruflichen Gründen. Die Ausbildung bei der Polizei führte ihn nach Hamburg und Hannover. Sportlich schloss er sich dem SC Sperber Hamburg an, für den er bis 1966 in der höchsten Amateurklasse spielte. Für eine Saison kehrte er anschließend noch einmal nach Meppen zurück, ehe er 1967 nach Lüneburg zog und dort bis 1969 für den LSK in der Verbandsliga Niedersachsen aktiv war.
Dem SV Meppen blieb Beutler auch nach seiner aktiven Laufbahn verbunden. Die Vereinschronik „SV Meppen 1912“ gehörte zu seiner regelmäßigen Lektüre. Neun Tage vor seinem 84. Geburtstag ist Hans‑Joachim Beutler in Lüneburg verstorben. Der SV Meppen bewahrt ihm ein ehrendes Andenken.